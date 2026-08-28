Cette fois, c’est la bonne pour la Sabrina 4 « Nike Nights »

La Sabrina 4 nous fait saliver depuis le début de l’été ! Après avoir été reportée d’un mois, la quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu a finalement débarqué en France avec le coloris « NY Liberty » puis la version « White Label ». C’est maintenant au tour du coloris « Nike Nights » de faire son apparition, lui aussi avec un peu de retard de quelques semaines.

La tige noire est ici assortie de finitions en gris, sur le « swoosh » et le logo « S » sur la languette, et en bleu sur une partie de la semelle. La tige entre mesh et cuir a été retravaillée, s’inspirant des modèles précédents, de la ligne Kobe et aussi de la Nike GT Cut 1.

Au niveau de la semelle, on retrouve l’association de mousse Cushlon 3.0 à une unité Zoom Air sous l’avant du pied. La grosse innovation pour un modèle « Nike Basketball », c’est la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée de chaussures dédiées à la course à pied.

La Sabrina 4 « Nike Nights » sera disponible ce soir à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.