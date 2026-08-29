La Giannis Freak 8 gravée dans la roche

Après de longs mois d’attente, la Giannis Freak 8 a officiellement investi le marché mondial au début du mois d’août avec la sortie d’un premier coloris « Hyper Pink », dédié à ses deux filles.

La suite est déjà là avec l’arrivée de la version «Laser Crimson» puis ce nouveau coloris baptisé « Etched in Stone », soit «gravé dans la roche». On doute qu’il s’agisse cette fois d’un clin d’oeil à l’album du groupe Sniper, mais plutôt à la façon dont Giannis Antetokounmpo à du se forger un corps et un mental d’acier pour parvenir au plus haut niveau.

La tige et la semelle se présentent ici avec un motif dans le style marbré en noir et gris. Le reste de la semelle apparaît en noir tandis qu’on relève deux touches d’originalité pour contraster le tout, entre le logo du nouveau joueur du Heat ressortant en vert fluo sur la languette, le talon, et une virgule latérale qu’on retrouve à nouveau en doré.

Si les premier coloris « Hyper Pink » et «Laser Crimson» avaient été mis en vente à 115 euros, cette Giannis Freak 8 « Etched in Stone » est dispo à 125 euros sur Basket4Ballers.