La retraite de Russell Westbrook a mis « un coup » à Kevin Durant

Deux semaines après l’annonce surprise de la retraite de Russell Westbrook, Kevin Durant a reconnu à quel point la nouvelle l’avait marqué.

Car non seulement « KD » assure que le MVP 2017 « pouvait encore jouer » en NBA, mais il estime également qu’il « aurait pu être une bonne présence et un bon vétéran dans un vestiaire ». Il s’est donc dit « choqué » par la décision de celui qu’il a côtoyé pendant huit saisons au Thunder, mais également sous le maillot de Team USA.

« Ça m’a mis un coup, puisque c’est l’un des premiers gars avec qui j’ai commencé et que j’ai côtoyé tous les jours qui finit par prendre sa retraite », a-t-il reconnu chez Boardroom. « Beaucoup de gars plus jeunes que moi ou draftés après moi ont pris leur retraite, mais je n’étais pas aussi proche d’eux. Et c’est quelqu’un qui, selon moi, avait encore le niveau pour continuer à jouer. Donc ça m’a surpris. »

Une annonce qui a aussi poussé Kevin Durant à mesurer le chemin parcouru depuis leurs débuts communs à Oklahoma City.

« C’est là que l’on peut apprécier tout le temps passé ensemble. Puis, quelqu’un comme Russ accomplit aussi beaucoup de choses en dehors des parquets. J’ai hâte de voir ce qu’il va faire par la suite. »

« C’est bientôt mon tour… »

À un mois de son 38e anniversaire, Kevin Durant reste focalisé sur sa propre carrière. Et vu son niveau de jeu, avec près de 26 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne en 2025/26, rien n’indique qu’il soit prêt à raccrocher.

Mais à l’aube de sa 19e saison NBA, avec Houston, le futur Hall of Famer sait qu’il se rapproche lui aussi de la fin.

« C’est bientôt mon tour… », a-t-il concédé. « C’est un sport de jeunes et, même si j’ai toujours l’impression de pouvoir jouer, j’entends sans arrêt que je me fais vieux. Je le comprends, mais je donne tout ce que j’ai. Je suis en paix avec tout ce qui pourra arriver par la suite et je vais continuer à tout donner jusqu’à ce que je n’en puisse plus. »

Une philosophie qui rappelle forcément celle de Russell Westbrook, dont l’intensité a marqué Kevin Durant pendant leurs années communes à Oklahoma City.

Il y a deux semaines, « KD » avait d’ailleurs déjà tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier, expliquant que celui-ci « inspirait » par sa manière de jouer et « se contentait de répondre toujours présent ».