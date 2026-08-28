Kevin Durant désigne les Warriors 2019 comme « la meilleure équipe » de sa carrière

Quand on lui demande quelle est la meilleure équipe dans laquelle il a joué, hors Team USA évidemment, Kevin Durant s’y est repris à deux fois avant de donner sa réponse définitive.

Dans un premier temps, il s’est ainsi tourné vers ses années Nets, aux côtés de James Harden et Kyrie Irving, plutôt que vers ses années Thunder avec Russell Westbrook, ou surtout Warriors, avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

« Je sais que les gens vont dire qu’il y avait Stephen [Curry] et Klay [Thompson] avec moi chez les Warriors. Sauf qu’en y regardant de plus près, à cette époque, Stephen était certes MVP mais Klay et Draymond [Green] n’avaient pas encore toutes leurs distinctions. Ils n’étaient allés qu’une fois au All-Star Game [deux en réalité pour Thompson, ndlr] », s’est justifié l’actuel ailier des Rockets, chez Boardroom.

Entouré par James Harden, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Paul Millsap, Goran Dragic ou encore DeAndre Jordan tout au long de son parcours à Brooklyn, Kevin Durant raisonne ici davantage en termes de talent accumulé et de palmarès individuel que de résultats collectifs.

« Les joueurs des Nets dont je parle avaient déjà presque fini leur carrière et remporté toutes leurs distinctions individuelles, en plus de James, Kyrie et moi. Donc quand vous posez uniquement le palmarès sur la table… Je répondrais cette équipe », a-t-il détaillé.

Les Warriors 2019, cinq All-Stars mais pas de titre

Au fil de la discussion, Kevin Durant se souvient toutefois d’un élément qu’il n’avait pas intégré à son raisonnement initial : la présence de DeMarcus Cousins dans l’effectif des Warriors 2018/19. Une équipe qui alignait alors cinq joueurs ayant déjà été All-Stars.

« De toute évidence, la meilleure équipe pour laquelle j’ai joué, c’était celle des Warriors 2019. Elle était folle, mais on a connu des blessures… Avec [DeMarcus] Cousins en pivot, c’est sans doute la meilleure équipe dans laquelle je me suis retrouvé », s’est finalement repris « KD ».

Les blessures ont néanmoins brisé les rêves de titre de ce groupe XXL. DeMarcus Cousins s’est blessé en cours de playoffs, avant que Kevin Durant ne rompe son tendon d’Achille lors des Finals face aux Raptors. Klay Thompson s’est ensuite gravement blessé au genou lors du Game 6, scellant pratiquement le sort de Golden State.

« J’avais oublié [DeMarcus Cousins], parce que je n’avais pas beaucoup joué avec lui cette saison-là à cause de ses blessures. Mais quand vous regardez sur le papier… C’est probablement cette équipe-là. Et celle des Nets n’est pas loin derrière », a conclu Kevin Durant.

Une équipe des Warriors qui n’aura finalement jamais pu montrer son plein potentiel jusqu’au bout, malgré ses cinq All-Stars et une cinquième qualification consécutive pour les Finals.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.