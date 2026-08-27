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Programme du soir | Les Bleus face à la Slovénie à 20h30 sur beIN Sports 1

Publié le 27/08/2026 à 20:05 Twitter Facebook

Qualifications Coupe du Monde 2027 – Victor Wembanyama et les Bleus retrouvent la compétition officielle face à la Slovénie, à 20h30 à Bercy. Deux rencontres WNBA suivront dans la nuit.

Victor WembanyamaAprès leurs deux matches de préparation face à la Serbie, les Bleus passent aux choses sérieuses. L’équipe de France reçoit la Slovénie à l’Accor Arena pour lancer le deuxième tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027.

Avec un bilan de cinq victoires pour une seule défaite, la France est en tête du groupe L, alors que la Slovénie affiche trois victoires et trois défaites. Les Slovènes se présentent toutefois sans Luka Doncic, absent de cette fenêtre internationale. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Dans la nuit, deux rencontres WNBA sont également au programme, avec notamment le duel entre le Liberty et les Valkyries, deux équipes engagées dans la bataille pour les meilleures places avant les playoffs. Les deux affiches seront disponibles sur Prime Video.

Qualifications de la Coupe du monde 2027

20h30 | France – Slovénie (beIN Sports 1)

WNBA

02h00 | New York Liberty – Golden State Valkyries (Prime Video)
04h00 | Phoenix Mercury – Washington Mystics (Prime Video)

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