Kenny Atkinson voit d’un très bon œil la création de la NBA Europe

Présent à Istanbul à l’occasion du camp Basketball Without Borders Next Up, Kenny Atkinson a affiché son enthousiasme autour du projet NBA Europe, dont le lancement est actuellement envisagé pour octobre 2027.

Pour le technicien de Cleveland, cette nouvelle compétition doit permettre aux franchises NBA de renforcer leurs liens avec le basket européen, mais également de mieux suivre et accompagner les talents du continent.

« Je pense qu’avec NBA Europe et la coopération avec la FIBA, nous allons nous rapprocher encore davantage des joueurs, particulièrement des joueurs européens », a expliqué l’ancien assistant de l’Equipe de France. « Nous pourrons probablement mieux évaluer les joueurs et établir des relations plus étroites avec les clubs ici. »

Le projet actuellement étudié par la NBA et la FIBA s’articule autour d’une compétition à 16 équipes, avec une majorité de membres permanents et plusieurs places accessibles par qualification. Un modèle qui reste encore à préciser, mais qui doit permettre à la NBA de s’implanter durablement sur le continent.

« Je ne vois aucun inconvénient »

Kenny Atkinson pense que l’arrivée de la marque NBA peut profondément modifier l’économie du basket européen.

« Avoir le logo NBA sur la ligue changera naturellement certaines choses pour le mieux. Je pense que ce sera formidable pour les joueurs », poursuit le coach des Cavaliers. « Franchement, je pense que cela générera également de la croissance économique. Les joueurs auront la possibilité de gagner davantage d’argent et auront plus d’opportunités sous l’égide de la NBA. Je ne vois aucun inconvénient. »

Une vision particulièrement optimiste qui tranche avec les réserves exprimées récemment par Ettore Messina. L’ancien coach de Milan avait notamment mis en garde contre le coût d’entrée dans cette nouvelle compétition et l’incertitude qui entoure encore son modèle économique.

« Le problème, c’est qu’à l’heure actuelle, nous ne comprenons pas clairement en quoi consiste réellement ce modèle. Beaucoup de gens veulent y participer et rêvent de gagner beaucoup d’argent, mais il faut déjà beaucoup dépenser simplement pour essayer de s’en approcher », avait-il prévenu.

D’un côté, Ettore Messina s’interroge donc sur la rentabilité du projet. De l’autre, Kenny Atkinson préfère retenir les opportunités sportives et économiques qu’il pourrait offrir. Deux visions qui illustrent bien les nombreuses interrogations qui entourent encore NBA Europe à un peu plus d’un an de son lancement espéré.