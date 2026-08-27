Rumeurs
Bennedict Mathurin aux Pelicans pour 16 millions de dollars
Les Mavericks résistent toujours aux offres pour Kyrie Irving
Cam Whitmore déjà sur le départ à Cleveland ?
Quelle prolongation pour Josh Hart à New York ?

Qui veut rafler la Kobe 5 « Dodgers » ?

Publié le 27/08/2026 à 12:54 Twitter Facebook

Sneakers – Participez au tirage au sort sur Basket4Ballers pour avoir une chance de récupérer une paire de ce nouveau coloris de la cinquième chaussure signature de Kobe Bryant avec Nike, en clin d’œil au club de MLB de Los Angeles.

Cher à Kobe Bryant, le club de baseball des Dodgers est de retour pour habiller la collection signature de la légende des Lakers. Cette fois, c’est au tour de la Kobe 5 Protro d’hériter des couleurs emblématiques du club de MLB californien, majoritairement bleu et assorti de touches de blanc-gris, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral ou encore le logo « Stealth » sur la languette.

On retrouve également les numéros 8 et 24 de Kobe Bryant à l’intérieur de la languette, l’ensemble reposant sur une semelle intermédiaire en mousse Cushlon assorti d’amortis Zoom Air et d’une semelle extérieure en caoutchouc.

Au sortir de son premier titre de champion NBA acquis en 2000, Kobe Bryant avait notamment été invité par les Dodgers pour lancer la saison de MLB de l’autre franchise mythique de Los Angeles. Le « Black Mamba » et les Dodgers ont ensuite cultivé cette proximité jusqu’au décès de la légende des Lakers.

Nike perpétue aujourd’hui ce lien avec la sortie de la Kobe 5 Protro « Dodgers » à 180 euros. Face à la forte demande, Basket4Ballers a mis en place une « raffle » (tirage au sort). Il faudra donc l’appui d’un coup de pouce du destin pour en dénicher une paire !

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes