Qui veut rafler la Kobe 5 « Dodgers » ?

Cher à Kobe Bryant, le club de baseball des Dodgers est de retour pour habiller la collection signature de la légende des Lakers. Cette fois, c’est au tour de la Kobe 5 Protro d’hériter des couleurs emblématiques du club de MLB californien, majoritairement bleu et assorti de touches de blanc-gris, pour faire ressortir le « Swoosh » latéral ou encore le logo « Stealth » sur la languette.

On retrouve également les numéros 8 et 24 de Kobe Bryant à l’intérieur de la languette, l’ensemble reposant sur une semelle intermédiaire en mousse Cushlon assorti d’amortis Zoom Air et d’une semelle extérieure en caoutchouc.

Au sortir de son premier titre de champion NBA acquis en 2000, Kobe Bryant avait notamment été invité par les Dodgers pour lancer la saison de MLB de l’autre franchise mythique de Los Angeles. Le « Black Mamba » et les Dodgers ont ensuite cultivé cette proximité jusqu’au décès de la légende des Lakers.