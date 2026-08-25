Les Bleus joueront à Dijon et à Strasbourg pour boucler leur phase de qualification

Deux jours avant leur rendez-vous à l’AccorArena face à la Slovénie (18h), les Bleus connaissent désormais leurs deux dernières destinations françaises sur la route de la Coupe du monde 2027.

La FFBB a annoncé que les joueurs de Frédéric Fauthoux accueilleront la Suède à Dijon le 30 novembre prochain, avant de recevoir l’Estonie à Strasbourg le 28 février 2027 pour conclure cette phase de qualification.

Actuellement première du groupe L avec 11 points, devant la Finlande (10) et l’Estonie (9), l’Equipe de France se trouve en tout cas en position très favorable pour décrocher son billet pour la prochaine Coupe du monde, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027.

Quatre rencontres restent au programme des Bleus. Outre ces deux matches à domicile, ils se déplaceront en Estonie le 27 novembre, puis en Slovénie le 25 février 2027.

Le calendrier complet, ainsi que le roster et les statistiques des joueurs français, sont sur le site de la FFBB.

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB