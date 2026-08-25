Les Bulls confient leur équipe de G-League à Quincy Pondexter

Les Bulls continuent de miser sur d’anciens membres de la maison pour la partie technique. Selon K.C. Johnson de Chicago Sports Network, Quincy Pondexter a été choisi pour devenir le prochain entraîneur des Windy City Bulls, en remplacement de Billy Donovan III, qui occupait le poste depuis deux saisons.

Il s’agit d’une première pour l’ancien joueur NBA, qui n’a encore jamais dirigé une équipe comme « head coach ».

Après avoir raccroché les baskets en 2019 à cause de problèmes récurrents aux genoux, Quincy Pondexter s’était rapidement tourné vers le coaching. Il avait débuté en 2021 comme assistant à l’université de Washington, son ancienne fac, où il avait travaillé pendant trois saisons sous les ordres de Mike Hopkins. Il avait ensuite rejoint USC pour épauler Eric Musselman pendant une année avant de revenir chez les Huskies aux côtés de Danny Sprinkle.

Cette promotion en G-League constitue donc la première véritable opportunité de sa jeune carrière d’entraîneur, et sa mission ne sera pas simple. Les Windy City Bulls sortent d’une saison à 15 victoires pour 21 défaites, malgré la présence du MVP de G League Mac McClung dans leur effectif. L’équipe n’a plus terminé avec un bilan positif depuis 2023 et n’a plus participé aux playoffs de G League depuis la saison 2018/19.