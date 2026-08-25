Zach LaVine : « C’est difficile d’arriver en NBA, encore plus d’y rester »

Les matchs passent, les saisons défilent, et voilà qu’un beau matin, on se retrouve vétéran en NBA. C’est désormais le cas de Zach LaVine, qui a fêté ses 31 ans en mars dernier et peut revendiquer ce statut après douze saisons passées au plus haut niveau.

Drafté en 2014 par les Wolves, l’arrière a ensuite passé près de huit saisons à Chicago, où il est progressivement devenu un « franchise player », avant de rejoindre les Kings en février 2025.

Intarissable scoreur, double All-Star et double vainqueur du concours de dunks, Zach LaVine possède également une médaille d’or olympique remportée avec Team USA en 2021. Mais son parcours reste aussi marqué par les frustrations collectives, lui qui n’a disputé que quatre matchs de playoffs depuis son arrivée en NBA.

Une question de sacrifices

Son expérience lui permet aujourd’hui de transmettre aux plus jeunes. C’est notamment ce qu’il a fait récemment lors du New Balance 2026 Beantown Elite Experience, aux côtés de certains des meilleurs lycéens du pays, mais également au quotidien avec les jeunes joueurs qu’il croise en NBA.

« Je leur parle beaucoup. Je leur dis juste qu’il y a certaines choses qu’ils doivent sacrifier : ton temps, tes amis, si tu veux vraiment devenir bon au basket et même devenir très bon. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Je pense que c’est quelque chose d’important auquel j’ai réussi à me tenir. J’ai sacrifié beaucoup de mon temps pour essayer de perfectionner ce que je fais », a-t-il expliqué à HoopsHype.

« La NBA, c’est dur. Tout le monde sort cette phrase cliché en disant que c’est un business, mais on apprend de ce business. Tu prends conscience que tout le monde ne peut pas y rester. Les carrières sont courtes, et c’est difficile d’arriver à se faire une place en NBA. C’est encore plus dur d’y rester, et encore plus d’y avoir du succès. Je pense que ça fait partie des leçons qu’on doit apprendre. »

Il y a douze ans, Zach LaVine était justement celui qui écoutait les anciens à Minnesota. Plusieurs vétérans ont alors profondément influencé sa manière d’aborder sa carrière, notamment en lui apprenant à ne jamais se satisfaire de ce qu’il avait déjà accompli.

« J’ai eu la chance de connaître de super vétérans. Je suis arrivé très jeune dans la ligue, à 19 ans, et parmi mes vétérans, il y avait Kevin Garnett, Mo Williams, Corey Brewer, Ricky Rubio, qui n’était pas encore très âgé à l’époque, et Thaddeus Young, l’un de mes meilleurs amis dans la ligue. Ils m’ont toujours encouragé à travailler dur, et j’étais déjà quelqu’un de très travailleur. Sam Mitchell savait nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Flip Saunders a pris le risque de miser sur un jeune sorti d’UCLA. »

Puis de poursuivre : « Ils me disaient simplement : reste à la salle, garde ta soif de réussite, et ne te fixe jamais, vraiment jamais, de limite à ce dont tu es capable. Si tu marques 25 points lors d’un match, ne t’en contente pas. Au match suivant, donne tout pour en marquer 30. Si tu réussis 10 tirs d’affilée à l’entraînement, tu ne dois pas te dire : ‘OK, ça suffit.’ Essaie toujours de repousser les limites de tes capacités. »

« On joue avec les cartes qu’on a en main »

Après trois saisons à Minnesota, Zach LaVine a été transféré à Chicago, où ses performances individuelles n’ont pas toujours été accompagnées de réussite collective. Puis il y a eu Sacramento, où les résultats collectifs n’ont jusqu’ici pas répondu aux attentes.

Avec le temps et le recul, l’arrière des Kings a appris à relativiser sans toutefois perdre son envie de progresser.

« On ne cesse jamais d’évoluer. Plus je prends de l’âge, plus mon QI basket s’est amélioré. Ma capacité à scorer aussi. Et c’est toujours pareil, tout devient plus simple. Les angles, la capacité à se créer des tirs plus faciles, ou à faire le travail en amont. J’entame ma 13e saison, j’en ai donc vu de toutes les couleurs. J’ai vu toutes les défenses possibles. Du coup, on essaie simplement de continuer à affûter ses outils », a-t-il confié.

Et malgré tout ce qu’il a déjà accompli individuellement, Zach LaVine ne considère pas sa carrière comme terminée.

« Il y a toujours plus à accomplir et plus à découvrir. Pour ma part, j’ai réalisé beaucoup de choses à titre individuel. Et il faut simplement continuer à se battre pour atteindre de plus en plus d’objectifs : gagner, essayer d’aller loin en playoffs. Avec un peu de chance, tu peux avoir l’occasion de jouer dans une équipe qui se bat pour le titre. Mais on joue avec les cartes qu’on a en main, et on continue simplement à se battre. »

À l’aube de sa 13e saison NBA, Zach LaVine n’a donc rien perdu de son éthique de travail. Simplement, après avoir longtemps écouté les vétérans, c’est désormais à son tour de transmettre.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.