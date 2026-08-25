DeWanna Bonner autorisée à quitter Phoenix

On a appris hier que DeWanna Bonner ne disputerait pas la fin de la saison avec le Mercury. Déjà éliminée de la course aux playoffs, la franchise de l’Arizona a accepté de négocier un « buy-out » avec l’une de ses joueuses emblématiques afin de lui permettre de tenter sa chance ailleurs.

À 39 ans, et dans sa 17e saison WNBA, l’ailière a passé les dix premières saisons de sa carrière à Phoenix, avec qui elle a remporté deux titres, en 2009 et 2014. Après cinq campagnes à Connecticut puis un très bref passage à Indiana, en 2025, elle avait retrouvé le Mercury en cours de saison dernière, participant notamment au retour de Phoenix en Finals.

« DeWanna a joué un rôle important au sein de notre équipe en apportant son leadership, son expérience et une combativité exceptionnelle », a déclaré le GM Nick U’Ren. « Compte tenu de la relation que nous entretenons avec DeWanna, nous avons conclu un accord qui lui donne l’opportunité de tenter de remporter un titre dans ce qui pourrait être sa dernière post-season. »

Une fidélité récompensée

Avec 13 victoires pour 24 défaites, Phoenix ne joue plus rien cette saison. Pour DeWanna Bonner, l’objectif est donc clair : disputer une nouvelle campagne de playoffs, et si possible aller chercher une troisième bague.

« À ce stade de ma carrière, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je suis reconnaissante envers le Mercury de m’avoir donné l’opportunité de disputer ce qui pourrait être l’une de mes dernières campagnes de playoffs », a expliqué la vétérane. « Les fans, cette communauté et la franchise du Mercury m’ont toujours soutenue tout au long de ma carrière, et je leur en serai toujours reconnaissante. »

Une séparation qui n’a donc rien d’un divorce. Son agent, Mike Cound, a d’ailleurs salué la flexibilité de Phoenix.

« Ils ont été formidables. De nombreuses équipes de la ligue n’envisageraient pas une telle solution, mais il s’agit d’une situation particulière et Phoenix est une organisation très favorable aux joueuses. Elle leur en est vraiment reconnaissante », a-t-il souligné auprès d’ESPN.

Un CV qui peut intéresser les candidats au titre

DeWanna Bonner doit désormais passer par les « waivers ». Si aucune équipe ne récupère son contrat, elle deviendra « free agent » et pourra alors choisir sa prochaine destination.

Et malgré ses 39 ans, « DB » peut encore rendre de précieux services. Cette saison, elle tournait à 10,6 points, 6,1 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,2 interception de moyenne, avec 26 titularisations en 37 rencontres.

Surtout, peu de joueuses disponibles peuvent afficher une telle expérience. Troisième meilleure marqueuse de l’histoire de la WNBA et seulement troisième joueuse à avoir franchi la barre des 8 000 points, DeWanna Bonner est également cinquième aux rebonds et sixième aux interceptions dans l’histoire de la ligue.

Double championne, six fois All-Star et habituée des joutes de playoffs, elle possède donc exactement le profil du renfort de dernière minute susceptible d’intéresser un candidat au titre. Reste maintenant à savoir lequel…