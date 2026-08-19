Evan Fournier avec les Bleus : « Je veux profiter de mes derniers instants avec ce maillot »

L’été dernier, Evan Fournier a fait l’impasse sur l’Eurobasket, à cause d’une blessure. Une décision banale, qui arrive souvent dans une longue carrière internationale, mais qui était inédite pour le joueur de l’Olympiakos. Cela survenait, en plus, un an après les Jeux olympiques à la maison, à Paris, terminés avec une médaille d’argent autour du cou.

« J’y ai réfléchi. Ça m’a traversé l’esprit », confie sur une possible retraite internationale celui qui aura 34 ans fin octobre. « Mais j’ai encore l’amour du jeu donc la réflexion a été plutôt rapide. Malheureusement l’été dernier je n’ai pas pu venir en Équipe de France, j’avais mal à la cheville. Donc quand tu rates une compétition, et pour moi c’était la première fois, ça te traverse l’esprit : qu’est-ce que je fais ? »

L’arrière, vainqueur de l’Euroleague et MVP du Final Four cette année, reconnait que zapper l’Euro 2025 fut « très dur » parce que les chances de médailles sont plus grandes que lors d’une Coupe du monde ou des Jeux. Néanmoins, désormais titré en club, l’ancien d’Orlando assure ne plus être « autant à la recherche de l’or qu’il y a 5-6 ans ». « Je veux profiter de mes derniers instants avec ce maillot. Et aider ce groupe qui est jeune », ajoute-t-il.

« Pour venir en Équipe de France il faut performer »

Est-ce à dire qu’il va davantage devenir un mentor pour les Bleus ? N’allons pas si vite…

« Je ne vais pas être quelqu’un d’autre. Je vais rester moi-même. Pas question de forcer les choses. Simplement dans un groupe aussi jeune il y a forcément une part de découverte, d’inconnu. C’est là où je pense qu’on peut intervenir. Je ne vais pas me mettre à parler tout le temps, j’interviendrai quand j’estimerai qu’il faudra dire quelque chose. Et ça devra être important. J’ai toujours été assez vocal à certains moments. Et sur le terrain je serai moi-même. »

Evan Fournier reste ambitieux et exigeant. Sa saison passée montre qu’il évolue encore à très haut niveau et qu’il mérite toujours sa place en équipe nationale.

« J’ai toujours été convaincu que pour venir en Équipe de France il faut performer. Je ne suis pas fan des passe-droits. Que puisque je suis là depuis plus de dix ans, je dois être dans l’équipe. Non. Ça se mérite d’être là. Et je le prends à cœur. Je ne veux pas faire partie de l’équipe parce que je m’entends bien avec qui que ce soit. »

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