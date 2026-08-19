Le WNBA All-Star Game 2027 se tiendra à San Francisco

Après avoir validé leur place en playoffs, les Valkyries ont appris une autre bonne nouvelle. Ce mardi, la WNBA a annoncé que l’édition 2027 du All-Star Game, qui se tiendra le 31 juillet prochain, aura lieu au Chase Center de San Francisco, l’antre des Golden State Valkyries.

«Les Golden State Valkyries ont apporté une excitation et une énergie incroyables depuis qu’elles ont été annoncées comme franchise d’expansion en 2023», écrit Cathy Engelbert dans un communiqué. «Les fans des Valkyries ont accueilli cette équipe avec une passion et un enthousiasme extraordinaires. Nous avons hâte de voir cette énergie s’exprimer pleinement lors du All-Star Weekend.»

L’ambiance au Chase Center, surnommé «Ballhalla» lors des matchs des Valkyries, a impressionné depuis l’arrivée de l’équipe dans la Ligue. La franchise féminine de Golden State s’était offerte un record d’affluence pour sa première saison tandis que tous les billets pour les matchs à domicile de la campagne 2026 s’étaient écoulés avant même le début de la saison.

En mai, les Golden State Valkyries sont devenues la première franchise féminine, tous sports confondus, à voir sa valeur dépasser le milliard de dollars.

San Francisco au cœur du sport américain

«Accueillir le All-Star Weekend dès notre troisième saison dans la Ligue est un incroyable honneur et permet de prendre du recul sur ce que cette fanbase, cette région et cette organisation ont bâti ensemble», se réjouit la présidente de l’équipe Jess Smith. «Depuis le premier jour, la Baie a encouragé cette équipe et a redéfini ce qu’il était possible de faire dans le basket féminin. Nous avons hâte de donner la même énergie à toute la Ligue l’été prochain.»

Cette annonce affirme que San Francisco occupe désormais une place forte dans le paysage sportif américain. En 2025, la NBA avait posé ses valises dans la ville californienne pour le All-Star Weekend. Plus largement, le Super Bowl et certains matchs de la Coupe du Monde de football ont eu lieu au Levi’s Stadium, un stade situé à Santa Clara dans la banlieue de San Francisco. Enfin, la MLB a annoncé que son All-Star Game 2028 aura aussi lieu à San Francisco.

«San Francisco est au centre du sport mondial», souligne le maire de la ville Daniel Laurie. «Le monde peut voir que San Francisco est un endroit où il faut être. Quand le meilleur de la WNBA va venir l’été prochain, notre passion sans pareil pour le sport féminin et le renouveau de cette ville seront mis en avant.»