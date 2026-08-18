Qualifiées en playoffs, les Valkyries affirment leurs envies de titre

«Je savais que nous allions nous qualifier dès que je suis arrivée ici, mais je ne m’attendais à ce que nous le fassions de cette façon, en nous amusant autant. Je n’ai aucun doute à chaque match parce que je sais que nous allons trouver une solution et que nous allons rester soudés. Vivre ça chaque jour, c’est vraiment incroyable», Gabby Williams est apparue confiante après la victoire des Valkyries sur les Wings, leur assurant une place en playoffs.

Pour s’imposer, Golden State a pu compter sur une nouvelle prestation aboutie de la Française. En 32 minutes, l’ancienne joueuse du Storm a terminé avec 23 points, 7 rebonds et 4 interceptions. Si l’ailière a été active des deux côtés du terrain, Natalie Nakase a tenu à souligner le «leadership» apporté par Gabby Williams.

«Gabby dit ce qui doit être dit quand je ne suis pas là. Je l’ai écoutée quand elles se sont réunies. Tout était parfaitement juste et les joueuses ont bien répondu sur le terrain», salue la tacticienne des Valkyries. «C’est ce ‘leadership’ que je veux voir lorsque je ne suis pas là. Et vous l’avez vu sur le terrain, Gabby était juste en rythme. Elle est capable de prendre des gros tirs et sa défense est vraiment vicieuse. Ses interceptions mettent du rythme à notre attaque.»

Avec l’arrivée de Gabby Williams durant l’intersaison, les Valkyries ont renforcé une défense qui était dans le top 3 de WNBA la saison dernière. Cette année, les coéquipières de Janelle Salaün possèdent la meilleure défense de la Ligue avec 101.2 points encaissés pour 100 possessions.

Natalie Nakase et Veronica Burton ne sont pas rassasiées

Portées par cette défense, les Valkyries disputeront les playoffs pour la deuxième année consécutive. Lors de sa première saison en WNBA, Golden State avait été sèchement battue par les Lynx au premier tour en deux matchs. Pour cette deuxième participation, les Californiennes ne veulent pas se contenter de cette qualification et affichent leur ambition : remporter le titre.

«Ce n’est juste pas mon truc et je ne veux pas paraître fausse», avoue Natalie Nakase lorsqu’un journaliste lui demande si elle va célébrer cette qualification en playoffs. «L’objectif est d’être l’équipe qui remporte son dernier match de la saison. C’est l’objectif et cette qualification fait partie du processus.»

Sauf cataclysme, les Valkyries débuteront les playoffs en jouant leurs premiers matchs à domicile. Un véritable avantage pour Golden State qui évolue au Chase Center avec des supporters qui se placent parmi les plus bruyants de la Ligue. Ce duel face aux Wings n’a pas fait exception et le Chase Center a explosé lorsque Tiffany Hayes a rentré son tir depuis le milieu de terrain à la fin du premier quart-temps.

«Cela veut dire beaucoup pour cette équipe», souligne Veronica Burton sur la qualification en playoffs obtenue à domicile. «Nous nous aimons toutes sincèrement, nous aimons cette franchise et ces fans. C’est une bénédiction d’être ici et c’est juste le début. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous et les playoffs ne sont qu’une partie de l’objectif.»

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