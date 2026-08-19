NBA 2K27 : Wembanyama rejoint Jokic et Gilgeous-Alexander au sommet

C’est devenu l’un des petits rituels de la fin de l’été. À l’approche de la sortie du nouvel opus de NBA 2K, les notes attribuées aux joueurs alimentent inévitablement les discussions. Trop haut ? Trop bas ? Sous-estimé ? Surcoté ?

Pour NBA 2K27, trois joueurs se partagent cette fois la meilleure note du jeu : Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic, tous évalués à 97.

Une sacrée progression pour « Wemby », désormais installé tout en haut de la hiérarchie virtuelle aux côtés de deux MVP. Derrière ce trio, Luka Doncic, Jalen Brunson et Giannis Antetokounmpo affichent tous les trois une note de 96, tandis qu’Anthony Edwards suit à 95.

Wembanyama au sommet, LeBron James 16e

La présence de Victor Wembanyama au sommet constitue évidemment l’une des principales nouveautés de cette édition. Le Français partage désormais la première place avec Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic.

Cade Cunningham profite lui aussi de sa progression pour atteindre 94 et la huitième place du classement.

Les vétérans résistent toutefois puisque Stephen Curry et Kevin Durant complètent le Top 10 avec une note de 93. Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Donovan Mitchell et Karl-Anthony Towns obtiennent la même évaluation mais restent juste derrière.

LeBron James poursuit pour sa part sa descente progressive dans la hiérarchie de 2K. Désormais sous la barre des 92, le nouveau joueur des Sixers obtient 91 et pointe à la 16e place, à égalité avec Jaylen Brown, Joel Embiid et Devin Booker.

Cooper Flagg déjà à 87

Parmi les jeunes qui bousculent le classement, Cooper Flagg bénéficie déjà d’une note de 87. Le joueur de Dallas se retrouve ainsi au même niveau que Paolo Banchero, Jalen Johnson, Bam Adebayo, Pascal Siakam, James Harden, Evan Mobley, Alperen Sengun, Stephon Castle, Trae Young et Kyrie Irving.

D’autres jeunes joueurs sont également particulièrement bien évalués. Dylan Harper affiche ainsi déjà 85, tandis que Kon Knueppel obtient 84 et V.J. Edgecombe 83.

À noter également la belle progression de Stephon Castle, désormais à 87, mais aussi celles d’Amen Thompson (86), Jalen Duren (85), Ausar Thompson (85) ou Alexandre Sarr (83).

En revanche, quelques grands noms ont glissé. Ja Morant n’est ainsi que 60e avec une note de 84, tandis que Paul George tombe à 82. Damian Lillard conserve un 86 et Kyrie Irving un 87.

Le Top 20 de NBA 2K27

Shai Gilgeous-Alexander : 97 Victor Wembanyama : 97 Nikola Jokic : 97 Luka Doncic : 96 Jalen Brunson : 96 Giannis Antetokounmpo : 96 Anthony Edwards : 95 Cade Cunningham : 94 Stephen Curry : 93 Kevin Durant : 93 Kawhi Leonard : 93 Jayson Tatum : 93 Donovan Mitchell : 93 Karl-Anthony Towns : 93 Tyrese Maxey : 92 LeBron James : 91 Jaylen Brown : 91 Joel Embiid : 91 Devin Booker : 91 Tyrese Haliburton : 90

NBA 2K27 sera disponible en accès anticipé à partir du 28 août, avant sa sortie mondiale le 4 septembre 2026.

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