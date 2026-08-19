Un écran géant inédit va bientôt habiller la salle des Suns et du Mercury

Un vent de nouveauté va prochainement souffler sur le Mortgage Matchup Center, puisqu’un écran géant LED sera installé courant septembre sur la façade extérieure de la salle des Suns et du Mercury. Il mesurera plus de 12 mètres de haut et environ 69 mètres de large, coûtant évidemment plusieurs millions de dollars.

Aucune autre salle en NBA ou en WNBA ne sera ainsi dotée d’un écran transparent d’une telle envergure et la livraison est prévue à quelques mois du All-Star Weekend 2027, prévu à Phoenix du 19 au 21 février. Une volonté du propriétaire, Mat Ishbia.

« Il nous a chargés de faire le meilleur All-Star Game de l’histoire », a réagi Josh Bartelstein, le CEO des Suns et du Mercury, concernant son supérieur hiérarchique. « L’excellence se cache dans les moindres détails. Pour chaque fan qui débarque en ville, pour tous les joueurs et pour toutes les équipes, nous faisons attention à chaque détail. Vous le verrez quand le All-Star Game aura lieu ici en février. Bien sûr, des éléments comme l’écran géant vont vous marquer dès l’arrivée dans la salle, mais nous aurons aussi pas mal d’autres choses pour nous démarquer et aider la ligue à grandir. »

Ville hôte du All-Star Weekend pour la quatrième fois de l’histoire, après 1975, 1995 et 2009, Phoenix accueillera le gratin de la NBA dans quelques mois. Forcément, l’investissement n’a pas été pensé uniquement pour cet événement, mais aussi et surtout pour les fans de la franchise, alors que les Suns en sont actuellement à 209 matchs consécutifs joués à guichets fermés.

« Mat Ishbia nous pousse chaque année là-dessus : quelle est LA chose qui nous permettrait d’améliorer l’expérience des fans et du public ? », a ajouté Josh Bartelstein. « Nous ne considérons pas comme acquis le fait d’accueillir 17 000 personnes chaque soir, donc nous voulons créer des souvenirs qui dureront toute une vie. »