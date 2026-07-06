Josh Bartelstein, l’homme de confiance de Mat Ishbia, va prolonger à Phoenix

Mat Ishbia ne compte pas changer de bras droit. Selon ESPN, Josh Bartelstein finalise une prolongation de contrat avec les Suns et le Mercury, confirmant ainsi son poids dans l’organigramme de Phoenix.

Arrivé comme CEO après le rachat des deux franchises par Mat Ishbia, Josh Bartelstein avait été l’un des tout premiers choix du nouveau propriétaire. Trois ans plus tard, ce dernier veut donc continuer à s’appuyer sur lui pour piloter le développement global de l’organisation, en NBA comme en WNBA.

« Dès le premier jour, j’ai su que Josh était la bonne personne pour m’aider à construire la culture que j’imaginais à Phoenix, sur et en dehors du terrain », a expliqué Mat Ishbia. « Il est mon partenaire de confiance dans tous les aspects de nos opérations basket, pour les Suns et le Mercury, mais aussi sur la partie business. »

Ancien dirigeant des Pistons, Josh Bartelstein a rapidement pris de l’importance dans l’Arizona, dans une structure où Mat Ishbia s’est montré très interventionniste depuis son arrivée. La prolongation de son CEO confirme toutefois une volonté de stabilité au sommet, alors que les Suns cherchent toujours la bonne formule sportive et que le Mercury poursuit son développement dans une WNBA en pleine croissance économique.

Mat Ishbia insiste d’ailleurs sur la polyvalence de son dirigeant, capable selon lui de faire le lien entre les joueurs, les staffs, la ligue et les enjeux économiques.

« Sa connaissance du basket, l’attention qu’il porte à nos joueurs et les solides relations qu’il a dans la NBA et la WNBA ont été inestimables dans la construction de notre réussite, et continueront de façonner notre avenir », poursuit d’ailleurs le propriétaire. « Il est l’un des meilleurs CEO de tout le sport, et aussi l’un des plus jeunes. »