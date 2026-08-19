Blessé, Isaiah Hartenstein ne rejouera finalement pas avec l’Allemagne…

Décidément, le maillot allemand continue de se refuser à Isaiah Hartenstein. Convoqué par son sélectionneur Alex Mumbru pour les deux prochains matchs de l’Allemagne, qualificatifs pour la Coupe du monde 2027, le voilà malheureusement contraint de zapper cette fenêtre.

Il faudra donc attendre quelques mois supplémentaires afin de revoir le pivot du Thunder représenter son pays, n’ayant pas porté les couleurs de la Mannschaft depuis… 2018. Entre temps, celle-ci est devenue championne du monde en 2023 puis championne d’Europe en 2025, avec Dennis Schröder, Franz Wagner ou encore Daniel Theis dans ses rangs.

Touché à la cheville, Isaiah Hartenstein s’est entretenu avec sa franchise et il a finalement dû renoncer à son retour en sélection, pour ne prendre aucun risque en vue de la saison 2026/27. Il compte néanmoins rester auprès du groupe à Hambourg afin de soutenir ses coéquipiers, certes bien partis mais toujours pas assurés de disputer le prochain Mondial.

Ce week-end, l’intérieur de 28 ans se réjouissait de remettre le maillot allemand après huit ans d’absence, mais sa joie n’a donc été que de courte durée : « Je suis très heureux, car je voulais vraiment jouer [avec l’Allemagne] depuis deux ans. […] Pendant mes quatre ou cinq premières saisons, je devais faire mes preuves en NBA, donc j’accordais beaucoup d’importance à ce que mes équipes pensaient. On me disait souvent que je devais rester [aux États-Unis] pour m’entraîner, mais maintenant que je suis solidement installé là-bas et que j’ai trouvé mon rôle, je veux jouer et redonner [à mon pays]. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 47 24:11 62.2 0.0 61.0 3.2 6.3 9.4 3.5 2.5 1.0 1.7 0.8 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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