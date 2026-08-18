Kyle Korver quitte la direction des Hawks

Une page se tourne à Atlanta puisque Kyle Korver a décidé de quitter ses fonctions d’assistant GM des Hawks, après quatre années passées dans les bureaux de la franchise. D’abord annoncée par Marc Stein, l’information a ensuite été confirmée par Onsi Saleh, le président de la franchise.
« La passion de Kyle pour l’organisation des Hawks, la construction de notre identité ainsi que le développement humain et celui des joueurs ont énormément apporté à notre programme, et nous lui en sommes reconnaissants », écrit le dirigeant. « Kyle et sa famille feront toujours partie de la famille des Hawks. »
Le départ se fait donc en bons termes et ne semble pas lié à un désaccord avec la nouvelle direction. A 45 ans, Kyle Korver serait simplement prêt à entamer un nouveau chapitre de son après-carrière, avec notamment l’envie de passer davantage de temps avec sa famille.
Rapidement promu assistant GM
Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Kyle Korver avait d’abord rejoint le staff des Nets lors de la saison 2021/22, comme assistant chargé du développement des joueurs.
Il était ensuite revenu à Atlanta durant l’été 2022, cette fois dans les bureaux, avec le titre de « director of player affairs and development ». Une première expérience concluante puisqu’il avait été promu assistant GM dès janvier 2023.
Depuis, l’ancien All-Star avait progressivement pris de l’importance dans l’organigramme des Hawks. Son nom avait d’ailleurs circulé ces derniers mois à Chicago. Les Bulls l’avaient envisagé parmi les candidats susceptibles de prendre la tête de la direction sportive avant de finalement choisir son collègue Bryson Graham.