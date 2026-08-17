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Coupé par les Suns, Haywood Highsmith revient à Phoenix

Publié le 17/08/2026 à 18:04 Twitter Facebook

NBA – Quelques jours après son départ, l’ailier est déjà de retour chez les Suns, pour une saison.

La semaine passée, Haywood Highsmith était coupé par les Suns. Sa dernière année de contrat, de trois millions de dollars, n’était garantie qu’à hauteur d’un million de billets verts. Il était désormais libre et ESPN comme The Arizona Republic annoncent qu’il a signé à… Phoenix !

L’ailier est donc de retour dans l’Arizona pour une saison et les Suns sont désormais au complet, avec 15 joueurs sous contrat.

En 2026/27, Haywood Highsmith aura bien besoin de rebondir. La saison passée, il avait commencé avec les Nets mais surtout en étant bloqué à l’infirmerie, après avoir été opéré du genou droit. Plusieurs rechutes repousseront son retour à la compétition. Brooklyn avait alors décidé de le couper et il avait rejoint les Suns, ne jouant finalement que sept matches, pour 5.4 points de moyenne.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 PHI 5 8:00 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8
2021-22 MIA 19 8:35 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3
2022-23 MIA 54 17:57 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4
2023-24 MIA 66 20:42 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1
2024-25 MIA 74 24:34 45.8 38.2 72.1 1.0 2.4 3.4 1.5 2.2 0.9 0.7 0.5 6.5
2025-26 PHO 7 13:00 52.2 57.1 85.7 0.9 1.0 1.9 1.0 1.3 0.6 0.0 0.0 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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