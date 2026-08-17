Les efforts de Dominique Malonga n’ont pas suffi face au Sky

À Seattle, le Storm recevait le Sky dans un duel qui n’avait que peu d’importance au classement puisque l’équipe de la Cité Émeraude est déjà éliminée de la course aux playoffs tandis que les espoirs de Chicago sont très minces. Après l’ouverture du score de Jordan Horston, Chicago passe un 11-0. Sans Natisha Hiedeman, le Storm est à la peine sur ce premier acte. Les premiers points de Dominique Malonga (19 points, 13 rebonds) ne changent pas la dynamique de la rencontre. DiJonai Carrington répond aussitôt avec une flèche à longue distance (17-9).

L’ancienne des Lynx creuse l’écart dans la période suivante avec un 2+1 et un tir à mi-distance (28-15). Seattle n’arrive toujours pas à répondre et Chicago s’envole. Jacy Sheldon sanctionne derrière l’arc et Kamilla Cardoso enchaîne les points. À la mi-temps, l’intérieure du Sky compte 12 unités et Chicago a pris jusqu’à 20 points d’avance avant que Jade Melbourne et Dominique Malonga ne réduisent légèrement l’écart (46-29).

La Française sonne la révolte à la sortie des vestiaires. Elle contre d’abord Kamilla Cardoso et s’offre un panier dans la raquette pour lancer un 8-0 en faveur du Storm (53-46). Le Sky essaie de calmer l’incendie grâce à Kamilla Cardoso, mais les oublis défensifs de Chicago sont sanctionnés par des tirs à 3-points.

Chicago plie, mais ne rompt pas

Les visiteuses se redonnent de l’air au début du dernier acte, mais le Storm ne rend pas les armes. Dominique Malonga est active des deux côtés du terrain et elle arrive à ramener Seattle à deux points à moins de quatre minutes du terme (72-70). Chicago répond avec quatre lancers francs, sauf qu’Ezi Magbegor décoche une flèche à longue distance pour ramener son équipe à une longueur.

Les deux formations s’échangent les paniers jusqu’à la fin de la rencontre. Dans les dernières secondes, Dominique Malonga inscrit deux lancers francs et l’écart est toujours d’un point. Avec moins de dix secondes à jouer, le Storm est contraint d’envoyer Courtney Vandersloot sur la ligne. En réussite jusqu’ici, la meneuse rate pourtant une de ses deux tentatives, offrant une balle de match aux joueuses de Sonia Raman. Jade Melbourne préfère attaquer le cercle pour obtenir une prolongation, mais elle se manque et le Sky s’impose d’une courte tête 82 à 80.

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