Michael Porter Jr. n’aurait aucun mal à vendre sa bague de champion

Il y a trois ans, Michael Porter Jr. gagnait sa première bague en tant que troisième option offensive des Nuggets, dans l’ombre de Nikola Jokic et Jamal Murray. Aujourd’hui, il défend les couleurs des Nets et est forcément loin d’être en mesure d’en gagner une deuxième, mais il ne semble pas forcément enclin à les collectionner.

Car, même s’il tient à remporter des titres, « MPJ » n’est pas attaché à la bague qu’il a reçue à l’automne 2023, pour récompenser le parcours victorieux de Denver cette année-là. À tel point qu’il pourrait la céder sans la moindre hésitation.

« Je vendrais ma bague de champion, et pour pas si cher que ça », a-t-il ainsi lancé dans le podcast One Night with Steiny. « Ça ne signifie rien pour moi. J’ai gagné le titre. Donc pourquoi aurais-je besoin de la bague ? »

Michael Porter Jr. s’est ensuite permis une comparaison originale pour la bague de champion NBA : « C’est comme les trophées que tu remportais quand tu étais gamin. Tu as gagné un trophée, mais tu t’en fiches aujourd’hui », a ajouté l’ailier de Brooklyn. « Donc oui, j’ai une bague et tout le monde sait que j’en ai une. Mais l’aspect matériel de cet objet ne m’intéresse pas vraiment. »

Autant dire que s’il « [se] retrouve fauché », l’ancien joueur des Nuggets sait déjà quoi faire pour trouver de l’argent rapidement.

Michael Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16:25 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31:21 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 29:27 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29:00 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 31:40 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 33:41 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2 2025-26 BKN 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.2 1.1 2.3 0.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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