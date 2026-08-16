Les Sparks se loupent dans le “money-time” face aux Mystics

Depuis le transfert de Kelsey Plum, les Sparks ne visent plus les playoffs et essaient d’avoir le plus haut pick à la Draft. De leur côté, les Mystics sont installées dans le top 8 et peuvent même rêver d’avoir l’avantage du terrain en playoffs. C’est pourquoi, une victoire face à Los Angeles était obligatoire.

Nneka Ogwumike porte les premiers coups avec sept points d’entrée de jeu. Washington répond grâce à son duo d’intérieures Kiki Iriafen et Shakira Austin. La première est trouvée à deux reprises dans la raquette tandis que la seconde sert d’abord Michaela Onyenwere avant d’ouvrir son compteur (8-7). Lauren Betts n’est pas en reste lorsqu’elle entre en jeu. La rookie réalise un bon premier passage sur le parquet avec deux rebonds offensifs et quatre points (15-13).

Ce premier acte se conclut sur un 2+1 de Tonie Morgan, mais Los Angeles accuse toujours trois longueurs de retard. Ces derniers points sont comblés dès le début de la période suivante avec un panier à longue distance d’Alissa Pili et Dearica Hamby redonne l’avantage aux Sparks (26-24).

Cette bonne séquence des Californiennes ne dure pas. Los Angeles concède immédiatement un 6-0. Si Tonie Morgan répond avec des lancers francs, Washington creuse l’écart grâce à Shakira Austin et Sonia Citron. La meneuse sert son intérieure dans la raquette. Sur la possession suivante, Shakira Austin subit une prise à deux et elle met involontairement un coup dans le visage de Nneka Ogwumike, sans coup de sifflet, ce qui lui permet de ressortir le ballon pour Sonia Citron laissée seule derrière l’arc (35-28).

Washington appuie sur les faiblesses de Los Angeles

Pour revenir, Los Angeles s’appuie sur son adresse extérieure. Rae Burrell finit cette première mi-temps avec un tir primé et Erica Wheeler lui emboîte le pas dès la reprise. Les Sparks ouvrent cette deuxième mi-temps avec un 8-0. Lauren Betts tente de mettre fin à l’incendie, Rae Burrell et Nneka Ogwumike creusent l’écart (52-43). Les Mystics sont à la peine, mais les Sparks connaissent aussi un coup d’arrêt, ce qui donne lieu à deux minutes où les possessions vacantes s’enchaînent.

Washington rattrape cette sortie de vestiaires ratée au début du quatrième acte. Sonia Citron sanctionne derrière l’arc et Los Angeles n’a toujours pas la solution pour arrêter les intérieures des Mystics. L’absence de Cameron Brink, blessée aux côtes lors de la dernière rencontre, se fait cruellement ressentir et Washington insiste sur cette faiblesse pour repasser devant (65-64).

Les Sparks sont inefficaces dans le «money-time» et laissent les Mystics s’envoler. Les joueuses de Sydney Johnson dominent au rebond, à l’image de Sonia Citron qui s’offre une seconde chance après un de ses tirs ratés. Rae Burrell redonne de l’espoir à Los Angeles avec un 2+1. Il reste alors trois minutes à jouer, mais les visiteuses ne vont inscrire qu’un seul point jusqu’au coup de sifflet final. Évidemment, cela ne suffit pas face aux Mystics. L’équipe de la capitale déroule avec un nouveau panier primé de Sonia Citron, offrant une victoire 80 à 70 à l’équipe de la capitale.

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