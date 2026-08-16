Marine Johannès décisive pour faire plier le Sun

New York a réussi à tirer son épingle du jeu dans un contexte particulier sur le parquet de Connecticut, sans Sabrina Ionescu (cheville gauche) mais avec une Marine Johannès qui a assuré (17 points à 6/9 au tir, dont 5/8 à 3-points, 5 passes décisives) pour palier son absence.

Avec Jonquel Jones (23 points, 11 rebonds), qui a donné le ton tout au long du match face à une raquette du Sun encore privée de Britney Griner, on peut également mentionner l’apport de Pauline Astier et Marine Fauthoux (8 points chacune), pour compenser aussi le match difficile de Breanna Stewart (11 points à 3/12 au tir).

Mené par le trio Lacan-Leger-Walker-Connecticut s’est bien battu en début de match (27-19) avant de flancher dans le deuxième quart-temps (10-27), notamment face au festival Jonquel Jones avec ses trois paniers à 3 points qui ont progressivement contribué à faire plier les coéquipières de Nell Angloma avant la pause (37-46).

Efficace et spectaculaire, du MJ dans le texte

Dos au mur après avoir encaissé deux paniers à 3-points de Marine Johannès coup sur coup (42-52), le Sun a su remonter la pente, s’appuyant à son tour sur les 3-points de Leiïla Lacan et Diamond Miller par deux fois. De quoi maintenir ainsi la pression jusqu’en début de quatrième quart-temps, lorsque Saniya Rivers a ramené le score à 62-63.

C’est là que Marine Johannès a pris le match à son compte, avec 8 points et 2 passes décisives pour permettre au Liberty de finir plus fort. Il y a d’abord eu ce 3-points sur une jambe, non loin du logo, au buzzer de la possession, qui a permis à New York de relancer la machine, puis un deuxième tir extérieur «signature» sur un service de Pauline Astier, histoire de reprendre de l’air au score (64-73), une passe magnifique à une main pour le 3-points de Rebecca Allen, et un drive fulgurant qui a mis fin aux derniers espoirs de Connecticut (66-78).

Pauline Astier a terminé le travail avec un lay-up et une dernière passe décisive pour un succès 82-75 pour New York, son dixième de la saison à l’extérieur, et également la troisième de la saison face au Sun. Le Liberty est désormais attendu à Chicago mardi soir, pendant que Connecticut recevra Los Angeles.

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