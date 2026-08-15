Steve Nash et Gregg Popovich rendent hommage à Don Nelson

Depuis l’annonce du décès de Don Nelson dimanche dernier, les hommages ont été nombreux. De Dirk Nowitzki à Stephen Curry en passant par Luka Doncic ou encore Steve Kerr, tous ont eu des mots élogieux sur cette légende de la NBA, et notamment du coaching.

Ce jeudi, la famille de l’ancien entraîneur a honoré sa mémoire dans une église de Dallas. Steve Nash, ancien joueur des Mavericks sous Don Nelson, avait fait le déplacement pour prendre la parole.

« Merci de l’avoir partagé avec nous et un merci tout particulier pour l’avoir partagé avec moi », a lancé l’ancien meneur de jeu à la famille Nelson. « Car en faisant ça, j’ai eu la chance d’avoir un coach, un mentor, un homme dans ma vie qui m’a aidé à en changer la direction. Je n’oublierai jamais ça. »

Steve Nash a aussi servi de passeur, comme toujours, à Dirk Nowitkzi, qui ne pouvait être présent, retenu en Europe pour des motifs familiaux. L’Allemand avait déjà exprimé son sentiment et a ajouté que dès que son ancien entraîneur « entrait dans une pièce, tout s’illuminait », et a parlé de lui comme du « coach idéal pour les joueurs ».

Et alors que Rick Carlisle a évoqué le souvenir d’un entraîneur « en avance de plusieurs décennies » sur ses collègues, Gregg Popovich, lui aussi présent à Dallas, a également pris la parole. En plus de l’avoir souvent affronté, il avait été l’assistant de Don Nelson aux Warriors entre 1992 et 1994, avant de prendre les commandes des Spurs.

« Son cœur est plus grand que la lune et plus moelleux que des guimauves », a lancé le quintuple champion NBA, parti du banc de San Antonio il y a deux saisons, suite à de soucis de santé. « C’est triste évidemment d’avoir à vivre ce genre de moment pour tous se retrouver, mais c’est emblématique de ce Nellie a fait pour nous tous. Il a eu un impact sur chacune des personnes ici dans cette église. »

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