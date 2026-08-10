De Stephen Curry à Dirk Nowitzki, les hommages se multiplient après le décès de Don Nelson

Ce dimanche, Don Nelson s’est éteint à l’âge de 86 ans. Drafté en 1962, remportant cinq titres comme joueur des Celtics, il était ensuite devenu entraîneur à partir de 1976 et jusqu’en 2010, terminant alors sa carrière dans la peau du coach le plus victorieux de l’histoire.

Forcément, son décès va toucher et marquer plusieurs générations de basketteurs et de personnalités influentes de l’univers NBA, qui ont eu l’honneur de côtoyer le triple Coach de l’année.

À commencer par deux joueurs qu’il a dirigés très jeunes chez les Mavericks puis chez les Warriors : Dirk Nowitzki et Stephen Curry.

« Nellie… Tu ne m’as pas seulement drafté, mais tu as cru en moi. Tu as vu des choses dans mon jeu avant même que je ne les réalise moi-même. Je l’ai dit un million de fois et je le redirai toujours : je ne pense pas que ma carrière aurait pu prendre cette tournure sans toi comme premier coach et sans cette liberté pour exprimer mon jeu. Je ne peux que te dire MERCI. Pour tout. Repose en paix, légende », rédige l’Allemand sur X/Twitter.

« L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai été drafté par les Warriors, c’est Don Nelson. La légende raconte qu’il n’aimait pas les rookies, mais dès le premier jour, il m’a mis au défi et donné l’opportunité de donner la meilleure version de moi-même sur le terrain. Il m’a beaucoup appris au cours de notre unique saison ensemble et je n’oublierai jamais cette nuit à Minnesota où il est devenu le coach le plus victorieux de l’histoire. Nous étions tellement heureux pour lui. Il a eu un impact inestimable sur ce sport et restera dans les mémoires comme l’un des plus grands cerveaux de l’histoire. C’est une véritable icône et il manquera aux innombrables personnes qu’il a touchées au cours de sa carrière légendaire. À commencer par moi-même », écrit le toujours meneur de Golden State dans un communiqué.

Un pionnier du coaching

À Dallas, Don Nelson a également eu l’occasion de rencontrer Luka Doncic, qui s’est peu à peu imposé parmi les proches de la famille Nelson et du fils, Donnie.

« C’est un triste jour pour le basket avec la disparition de Don Nelson. J’ai tellement de respect pour lui et pour tout ce qu’il a fait pour ce sport, notamment pour la confiance qu’il a su accorder aux joueurs internationaux. Je suis reconnaissant pour tous les moments passés à ses côtés. Mes pensées vont à toute la famille Nelson aujourd’hui. J’ai adoré apprendre à te connaître, Coach », lui rend hommage le Slovène sur ses réseaux sociaux.

Lui aussi devenu une référence en matière de coaching, Steve Kerr n’a pas non plus manqué de mettre en lumière l’importance de Don Nelson dans l’évolution du jeu.

« Don Nelson était un véritable pionnier, dont l’influence sur le jeu se fait encore ressentir aujourd’hui. Il n’a cessé de remettre en question la pensée conventionnelle, d’expérimenter différents ajustements et divers styles de jeu. Il percevait des possibilités dans ce sport que les autres ne voyaient souvent pas. Une grande partie de ce qui est devenu courant dans la NBA moderne trouve ses origines dans la manière dont il abordait le jeu », raconte l’actuel coach des Warriors.

Quant à Adam Silver, il a pris la plume pour souligner également les qualités de Don Nelson, qui a reçu des messages de la part de Milwaukee, Golden State, Boston, New York et Dallas, où il est évidemment passé dans sa carrière de joueur ou entraîneur.

« Don Nelson a révolutionné le basket NBA grâce à son audace, son ingéniosité et sa profonde conviction. Il a passé près de 50 ans dans la ligue, remportant cinq titres de champion en tant que joueur avec les Celtics, avant de bâtir l’une des carrières de coach les plus réussies et les plus novatrices de l’histoire. Il a apporté une personnalité inimitable dans tout ce qu’il a entrepris et son empreinte sur notre sport va continuer de se faire sentir pendant des générations », annonce le Commissioner dans un communiqué.

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