Max Shulga quitte le bout du banc de Boston pour le Real Madrid

Ukrainien d’origine, Max Shulga rentre en Europe puisque le Real Madrid a annoncé sa signature pour les deux prochaines années. L’Espagne est d’ailleurs un pays qu’il connaît bien, car il y était arrivé à l’âge de 11 ans pour jouer et étudier à León, avant de partir à 14 ans vers Madrid, déjà, pour parfaire sa formation avant de disputer cinq saisons en NCAA.

À 24 ans, l’arrière débarque donc chez les Merengue pour y apporter sa qualité de tir à 3-points (39% à l’université et 40% en G-League), alors que le club madrilène possède déjà Théo Maledon, Facundo Campazzo, Sergio Llull ou Timothé Luwawu-Cabarrot sur ses postes extérieurs.

Principalement aligné en G-League lors de la saison écoulée (16 points, 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions de moyenne), Max Shulga n’aura quasiment pas été utilisé par les Celtics en NBA (11 petits matchs). D’abord en « two-way contract », il avait hérité d’un vrai contrat en toute fin d’exercice, lui permettant d’être éligible pour les playoffs où il aura participé à deux bouts de match.

Un an après avoir été drafté en 57e position, le natif de Kiev tentera maintenant de relancer sa carrière au sein du club le plus titré d’Espagne, accessoirement vice-champion d’Europe en titre (mais éliminé prématurément en championnat).

À noter que la signature de Max Shulga aide aussi et surtout le Real Madrid à remplir son quota de joueurs formés localement, car il a passé une partie de sa formation dans le système espagnol.

Max Shulga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 11 3:16 25.0 25.0 100.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.9 0.1 0.3 0.0 0.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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