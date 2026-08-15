Amar’e Stoudemire savoure son entrée au Hall of Fame aux côtés de Mike D’Antoni

Dans la hiérarchie des meilleurs duos de l’histoire sur le « pick-and-roll », la paire Steve Nash – Amar’e Stoudemire occupe une place de choix. « C’est probablement l’un des meilleurs », juge Mike D’Antoni, leur coach à l’époque aux Suns.

Celui-ci s’apprête à faire son entrée, ce week-end, au panthéon du basket en compagnie de son ancien joueur. « Il y a eu (John) Stockton et (Karl) Malone. Il y en a eu d’autres au fil des époques. Mais personne ne savait mieux réceptionner un ballon qu’Amar’e lorsqu’il roulait vers le panier. C’était comme un aspirateur, et personne ne savait mieux lui faire la passe que Steve », développe D’Antoni.

Cette combinaison entre les deux hommes a été au cœur du système offensif innovant prôné par le technicien arrivé d’Italie avec ses influences européennes. Lorsque ses Suns ne parvenaient pas à trouver un tir en transition, en moins de sept secondes, c’était ce jeu à deux qui débloquait les choses sur demi-terrain.

D’Antoni était encore assistant lors de la première saison de l’intérieur, terminée avec le trophée de rookie de l’année, avant d’être promu entraîneur principal au début de la saison 2003-2004. La saison suivante, Phoenix a recruté le meneur de jeu, et l’attaque créative imaginée par D’Antoni a alors pleinement pris forme.

« Le cercle tremblait encore… »

Et Stoudemire a pu exprimer son plein potentiel : 26 points et 9 rebonds de moyenne cette année-là, avant des playoffs encore plus impressionnants (30 points et 11 rebonds). Le 9e choix de la Draft 2002 signera ensuite cinq saisons de suite à 20 points ou plus de moyenne, dont une avec sa seconde équipe, les Knicks. De quoi lui valoir six convocations au match des étoiles en carrière.

« Quand je repense à Amar’e, il m’est arrivé tellement de fois de démarrer un temps-mort en rigolant. Le cercle tremblait encore tellement il venait de claquer le ballon fort sur un dunk. Et les gars étaient stupéfaits. Je regardais et je me disais : ‘Oh mon Dieu, je n’ai jamais… (vu ça).’ Il était incroyable », se souvient l’ancien coach.

Ralenti par de graves blessures, Stoudemire, dont la plus grande fierté a été sa « capacité à persévérer », n’oubliera jamais cette période dorée dans l’Arizona : « Le fait de jouer de cette façon pendant ces années à Phoenix, grâce à la vision novatrice de Mike D’Antoni pour ce style de jeu, nous a permis de connaître beaucoup de succès. Et sans cette réussite, je ne serais pas là aujourd’hui. Entrer au Hall of Fame avec le coach D’Antoni, c’est vraiment sympa. »

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