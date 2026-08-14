Grâce à Jackie Young, les Aces compostent leur billet pour les playoffs

Pour Las Vegas, l’équation était simple avant cette rencontre face à Washington : une victoire et la place en playoffs était validée. Conscientes de cet objectif, les joueuses de Becky Hammon débutent la rencontre avec un 14-2. Comme ce fut le cas lors du dernier duel entre les deux équipes, Jackie Young (32 points, 5 passes) s’illustre sur ces premières minutes. Après avoir ouvert le score, elle obtient trois lancers francs grâce à une faute de Sonia Citron et profite d’une passe dans le dos de Chelsea Gray pour finir près du cercle.

Si Jackie Young s’amuse, l’attaque des Mystics est en difficulté. Washington se casse les dents sur la défense de Las Vegas et perd quatre ballons en cinq minutes. Les visiteuses tentent de rattraper ce début de match raté en revenant à six points à deux reprises. Cependant, Jackie Young remet systématiquement un coup d’accélérateur à l’image de cette ogive envoyée à 3-points à la dernière seconde du premier quart-temps (25-16).

Dans la période suivante, les Aces sont à l’arrêt. Il faut attendre plus de quatre minutes et un lancer franc d’A’ja Wilson pour voir Las Vegas mettre un point. Washington profite de ce coup de mou des championnes en titre pour revenir à deux points grâce à Shakira Austin (26-24). Las Vegas retrouve quelques couleurs avant la mi-temps puisque Stephanie Talbot et Jackie Young s’offrent chacune un panier à 3-points et la franchise du Nevada vire toujours en tête à la mi-temps (38-32).

Après la pause, Las Vegas reprend dix points d’avance, mais Washington répond avec un 9-0 pour revenir à une longueur. Encore une fois, les joueuses de Sydney Johnson n’arrivent ni à égaliser ni à passer devant à cause de Jackie Young. L’arrière met fin à l’hémorragie avec un panier dans la raquette. A’ja Wilson lui emboîte le pas avec un panier primé, servie par Chelsea Gray (47-41).

Jackie Young éteint les Mystics

Les efforts des Mystics sont enfin récompensés dans les minutes suivantes. Portées par Shakira Austin et Sonia Citron, elles passent un 8-0 et prennent les commandes pour la première fois de la rencontre. Les deux formations se rendent les coups et c’est Las Vegas qui est en tête au terme de ce troisième quart-temps (58-55).

Washington égalise, mais Jackie Young est inarrêtable. Elle est oubliée par Sonia Citron et sanctionne à 3-points. Elle dépasse ensuite la meneuse des Mystics et réussit un «lay-up» dans la raquette à cinq minutes du terme. Sur la possession suivante, Sonia Citron perd le ballon et Chelsea Gray sert Jackie Young. L’arrière feinte Michaela Onyenwere avant de s’élever derrière l’arc et de passer la barre des 30 points (74-64).

Washington tente une dernière remontée, sans succès. Les Aces s’imposent 83 à 76 et s’assurent une place en playoffs. Les Mystics réalisent la mauvaise opération de la nuit puisqu’elles glissent à la huitième place et compte désormais deux victoires de moins que le Dream, classé quatrième.

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