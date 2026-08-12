En championnes, les Aces stoppent la belle série des Mystics

C’est en pleine confiance et sur une série de sept victoires consécutives que les Mystics recevaient les Aces. Washington réalise un bon début de rencontre, portée par l’activité de Shakira Austin. Sonia Citron plante son premier panier à 3-points tandis que Las Vegas ne compte que cinq points après quatre minutes (11-5). Ce début de match compliqué des Aces est rapidement effacé par un 7-0 express. Un «run» conclu par un 3+1 de Jacie Young (12-11).

Lauren Betts et Sonia Citron essaient de répondre, mais la meneuse de Las Vegas plante deux tirs à 3-points supplémentaires. Sa quatrième tentative est gênée par une faute de Cotie McMahon, lui offrant trois lancers francs qu’elle ne manque pas (22-15).

Washington revient dans la période suivante. Les Mystics passent un 9-0 et Betnijah Laney-Hamilton, arrivée récemment après avoir été coupée par le Liberty, inscrit ses premiers points sous ses nouvelles couleurs (28-24). A’ja Wilson (26 points, 13 rebonds) lance sa rencontre avec un contre sur Shakira Austin avant de mettre six points, mais cela ne suffit pas pour se détacher des Mystics.

Les Mystics en manque de solution face à A’ja Wilson

Washington s’appuie sur Sonia Citron qui compte 13 points à la mi-temps et Cotie McMahon décoche une flèche à longue distance, donnant l’avantage aux visiteuses juste avant la pause (42-41). Au retour des vestiaires, les Mystics n’arrivent pas à contenir le duo Young-Wilson. La première plante un nouveau tir à 3-points et la MVP en titre l’imite quelques minutes plus tard, creusant un premier écart en faveur des Aces (61-54).

Washington essaie de revenir à la fin du troisième acte, mais Las Vegas accélère dans la dernière période. Mai Yamamoto se retrouve seule à 3-points après une erreur défensive des Mystics et sanctionne. A’ja Wilson convertit un 2+1 avant de réussir un tir à mi-distance face à Shakira Austin. Même scénario à cinq minutes de la fin de la rencontre et l’intérieure de Washington n’arrive toujours pas à ralentir la quadruple MVP qui s’offre un nouveau tir en tête de raquette (75-65).

Chelsea Gray scelle le sort de la rencontre avec une passe dans le dos pour Jewell Loyd. Las Vegas met ainsi fin à la série de sept succès de rang des Mystics en s’imposant 86 à 76.

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