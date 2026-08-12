L’agent de Nikola Jokic confirme avoir reçu une offre « jamais vue » du Panathinaïkos

C’est l’actualité qui fait du bruit dans le Colorado et en Europe depuis deux jours : le Panathinaïkos a tenté de recruter Nikola Jokic dès cet été, mais il compte surtout revenir à la charge dans tout pile un an, quand le Serbe pourra éventuellement se libérer de son contrat avec les Nuggets.

Propriétaire du club grec, Dimitrios Giannakopoulos n’a jamais eu peur de rien lors de son mandat et il n’a donc pas bronché lorsqu’il a fallu contacter Misko Raznatovic pour lui soumettre son offre, aussi folle que surprenante.

« Tout ce que Dimitris a dit dans son interview concernant l’offre transmise à Nikola Jokić est vrai. En 30 ans de carrière dans ce milieu, je n’avais même jamais vu une offre pareille… Mais, étant donné la relation très directe que j’entretiens avec lui, je lui ai immédiatement expliqué que sa proposition ne pouvait pas être prise en considération », a déclaré l’agent du triple MVP de Denver, dans un média serbe.

Pas sûr que cela suffise à calmer Dimitrios Giannakopoulos, sachant que Nikola Jokic est « un joueur dont [il] rêve », mais rien ne l’empêchera de re-pointer le bout de son nez à l’été 2027. Même si le problème restera identique : est-ce envisageable de voir le « Joker » quitter les Nuggets, alors qu’il pourra signer le plus gros contrat de l’histoire (360 millions de dollars sur cinq ans) ?

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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