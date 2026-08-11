Le Panathinaïkos a tenté de recruter… Nikola Jokic !

L’information inattendue et surprenante du jour nous vient tout droit de Grèce, où Dimitrios Giannakopoulos, le propriétaire du Panathinaïkos, a purement et simplement annoncé qu’il avait pour objectif de signer… Nikola Jokic !

« J’ai toujours voulu recruter Milos Teodosic. Néanmoins, il y a un joueur dont je rêve et que je n’ai pas encore signé, mais que je vais signer l’an prochain », a-t-il déclaré dans un premier temps, histoire de faire saliver les supporters grecs. Avant de révéler son identité dans la foulée. « C’est Nikola Jokic, le meilleur joueur du monde ! »

Très sérieux, Dimitrios Giannakopoulos a ensuite expliqué avoir approché le Serbe dès cet été : « Les gens vont se dire : ‘OK, il plaisante’, mais j’ai soumis une offre très sérieuse à son équipe et lui cette année. J’ai essuyé un refus. Mais je sais qu’il lui reste un an de contrat. »

La Grèce plutôt que les… 360 millions de dollars ?!

Dans les faits, Nikola Jokic reste lié aux Nuggets pour deux ans (et 122 millions de dollars), sauf que sa deuxième année n’est pas garantie puisqu’il s’agit d’une « player option ». Et comme il pourra éventuellement se libérer de son contrat à l’été 2027, le grand patron du Panathinaïkos entend bien revenir à la charge dans un an.

« J’ai essayé de racheter sa dernière année de contrat. Mais ils n’ont même pas… En fait, il n’a fallu que quelques secondes [aux Nuggets] pour répondre : ‘Qui ? La Grèce ? Où ça ? Comment ça ? Au revoir’. Mais attendons l’année prochaine… », a prévenu Dimitrios Giannakopoulos au sujet du triple MVP.

Reste que Nikola Jokic, qui n’est pas pressé de prolonger dans le Colorado, pourra signer le plus gros contrat de l’histoire en 2027 : 360 millions de dollars sur cinq ans ! Et comme il « [aimerait] rester à Denver pour le reste de [sa] vie », le propriétaire du club grec va devoir se montrer très persuasif et ingénieux pour attirer le « Joker » du côté d’Athènes…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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