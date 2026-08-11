Le calendrier des Bleues à la Coupe du monde sur les antennes du groupe TF1

Depuis l’année dernière, les rencontres des équipes de France, masculine comme féminine et hors Jeux olympiques, sont diffusées par le groupe TF1. C’est donc sur leurs antennes qu’il faudra suivre les Bleues lors de la Coupe du monde en Allemagne, le mois prochaine, entre le 4 et le 13 septembre.

Ces dernières, qui vont bientôt commencer leur préparation, entameront la compétition le 4 septembre, face à la Hongrie à 21h. La rencontre sera à suivre sur TFX et TF1+.

Dès le lendemain, le 5 septembre à 20h45, il faudra affronter la Corée du Sud, avant, le 7, à 14h30, de croiser la Suisse. Ces deux matches seront diffusés sur TMC cette fois, et toujours TF1+. Grégoire Margotton et l’ancienne joueuse et internationale Sarah Michel Boury assureront les commentaires.

Hongrie – France : 4 septembre à 21h sur TFX et TF1+

France – Corée du Sud : 5 septembre à 20h45 sur TMC et TF1+

France – Suisse : 7 septembre à 14h30 sur TMC et TF1+

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