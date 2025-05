Le groupe TF1 récupère les droits de diffusion des Équipes de France

Encore un changement de diffuseur pour les Équipes de France masculine et féminine. Selon les infos de L’Equipe, désormais officialisées, c’est le groupe TF1 qui a récupéré la diffusion des matchs des Bleus et des Bleues lors des prochaines compétitions internationales, notamment les EuroBasket 2025, féminin (18-29 juin) et masculin (27 août-14 septembre), mais aussi l’EuroBasket féminin 2027 ainsi que les EuroBasket féminin et masculin 2029 !

L’accord porte aussi sur la Coupe du monde féminine 2026 (4-13 septembre) et la Coupe du monde masculine 2027 (27 août-12 septembre). Ça ne passera toutefois pas directement sur TF1 mais plutôt sur des chaînes annexes (TMC ? TFX ?) du groupe et/ou sur la plateforme TF1+. Reste à voir désormais qui sera aux commentaires, mais on devrait sans doute retrouver David Cozette, comme ce dernier le laisse entendre sur son compte X/Twitter…

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec la FIBA, autour de ses compétitions phares » indique Julien Millereux, Directeur des Sports du Groupe TF1. « Après les médailles d’argent obtenues aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris et avec la brillante génération de talents qui émerge au sein des équipes nationales masculines et féminines, le basket-ball connait un très bel essor en France. Grâce à la capacité de promotion et d’exposition uniques des chaînes linéaires du groupe TF1 et de la plateforme de streaming TF1+, nous sommes convaincus de contribuer à développer la notoriété du basket-ball en France auprès de tous les publics. »

Pour les matchs des autres équipes, il faudra attendre la négociation prochaine des droits complets. C’est DAZN qui gère cette mise en vente, pour le compte de la FIBA, et il n’est donc pas certain que la plateforme soit le diffuseur des quatre compétitions, car ça dépendra des offres que la fédération internationale de basket recevra.

Au moins, les matchs des Equipes de France, masculine et féminine, devraient être accessibles pour tous en clair.