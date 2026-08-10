Yuki Kawamura rejoint Rui Hachimura aux Clippers

« Peut-être qu’un jour, on sera coéquipiers. Ce serait sympa. » Près de deux ans après sa déclaration, le vœu de Rui Hachimura est exaucé : il évoluera, au moins pour un temps, aux côtés de son compatriote Yuki Kawamura.

Les Clippers, qui s’étaient déjà attaché les services de l’ancien joueur des Lakers au début de l’été, ont recruté son compatriote via un modeste « exhibit 10 contract ». Un contrat convertible en « two-way » qui permettrait au meneur de jeu d’évoluer avec les San Diego Clippers en G League, en plus de piges avec l’équipe première.

Il s’agit d’une nouvelle opportunité de percer pour Yuki Kawamura après deux premières saisons morcelées dans la Grande Ligue. Il avait fait ses débuts en 2024 à Memphis, où il était devenu très populaire auprès des fans, avant de rejoindre les Bulls l’année suivante. En 40 apparitions en tout, le joueur d’1m70 a tourné à 2.5 points et 1.7 passe de moyenne (8 minutes).

Non-drafté en 2023, le Japonais avait eu le temps de montrer davantage de choses en G League sur la même période, avec 14.4 points et 8.7 passes par match. Cet été, il avait enfilé le maillot des Pacers avec qui il avait disputé la Summer League (8.2 points et 4.8 passes).

Kawamura retrouve aujourd’hui son compatriote Hachimura, avec qui il a déjà évolué en sélection nationale. À Paris, lors des Jeux olympiques 2024, les deux hommes ont d’ailleurs formé un duo dynamique en tournant chacun à plus de 20 points de moyenne.

« C’est quelqu’un qui a un super caractère. C’est un super joueur. Il va gagner ses minutes et montrer ce dont il est capable. Il est petit, mais il a un grand cœur », affichait Hachimura en 2024 en croisant son partenaire de jeu en sélection, en marge d’une rencontre entre les Lakers et les Grizzlies.

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