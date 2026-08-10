Rumeurs
Une invitation à un training camp pour Ben Simmons
Les Cavaliers cherchent toujours à transférer Dennis Schröder
Kevin Love en contact avec les Sixers ?
À Washington, la prolongation d’Anthony Davis attendra

La mère de Donovan Mitchell à l’honneur sur la D.O.N. Issue #8 « Panama »

Publié le 10/08/2026 à 14:09 Twitter Facebook

Sneakers – Donovan Mitchell et adidas continuent d’assurer la promotion de la D.O.N. Issue #8 avec la sortie ce week-end de ce troisième coloris « Panama » en hommage aux origines panaméennes de la mère de l’arrière des Cavs.


La D.O.N. Issue #8 de Donovan Mitchell a réussi une entrée remarquée il y a trois semaines sur le marché avec la sortie d’un premier coloris « Spida Man » en rouge et bleu, peu avant la sortie du dernier film « Spider-Man ».

La huitième chaussure signature de l’arrière des Cavs en collaboration avec adidas se distingue cette année par sa tige retravaillée au niveau du design, comme sur l’empeigne en mesh « quadrillée », et une semelle en deux parties, assorties d’un amorti LightStrike Pro.

Il y a ensuite eu une version « Silver Spida » en gris, jaune fluo et bleu et donc bientôt ce nouveau coloris « Panama ». Ce troisième coloris rend hommage aux origines panaméennes de la mère de Donovan Mitchell, avec une tige offrant un dégradé entre vert et orange et complété par des finitions en noir.

La adidas D.O.N. Issue #8 « Panama » sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir de samedi au prix de 120 euros.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes