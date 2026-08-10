La mère de Donovan Mitchell à l’honneur sur la D.O.N. Issue #8 « Panama »



La D.O.N. Issue #8 de Donovan Mitchell a réussi une entrée remarquée il y a trois semaines sur le marché avec la sortie d’un premier coloris « Spida Man » en rouge et bleu, peu avant la sortie du dernier film « Spider-Man ».

La huitième chaussure signature de l’arrière des Cavs en collaboration avec adidas se distingue cette année par sa tige retravaillée au niveau du design, comme sur l’empeigne en mesh « quadrillée », et une semelle en deux parties, assorties d’un amorti LightStrike Pro.

Il y a ensuite eu une version « Silver Spida » en gris, jaune fluo et bleu et donc bientôt ce nouveau coloris « Panama ». Ce troisième coloris rend hommage aux origines panaméennes de la mère de Donovan Mitchell, avec une tige offrant un dégradé entre vert et orange et complété par des finitions en noir.

La adidas D.O.N. Issue #8 « Panama » sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir de samedi au prix de 120 euros.



Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google