La collection Kobe X Air Force 1 Low a connu un franc succès et Nike en profite pour contenter le plus grand nombre en multipliant la sortie de nouveaux coloris.

Après les modèles « Denim » ou la version « Lower Merion Aces, aux couleurs du lycée de Kobe Bryant, place aujourd’hui à cette Kobe Air Force 1 Low «Vast Grey/Electric Green » dotée d’une tige blanc-gris en cuir synthétique, habillée d’un imprimé serpent. Le tout est agrémenté de touches vert fluo, sur les logos « Stealth », le col et la semelle extérieure en caoutchouc. Les numéros 8 et 24 portés par le «Black Mamba» lors de sa carrière NBA figurent également en «Electric Green» sur le talon.

La Kobe Air Force 1 Low «Vast Grey/Electric Green » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

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