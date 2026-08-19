La D.O.N. Issue #7 Guerschon Yabusele est disponible !

La D.O.N. Issue #8 a démarré en trombe avec l’arrivée sur le marché mondial d’un premier coloris « Spida Man », rappelant le surnom de Donovan Mitchell et en clin d’oeil à la sortie du film Spider-Man ».

Avant de passer la main, la D.O.N. Issue #7, septième chaussure signature de l’arrière des Cavs avec adidas, espère terminer en beauté avec la sortie en France du coloris « PE » de Guerschon Yabusele !

On pourrait croire là aussi à une inspiration tirée de Spider-Man, avec un dégradé allant du bleu marine au blanc sur la tige et des finitions en rouge, sur la partie supérieure et au milieu de la semelle. Mais l’ensemble fait en fait référence au drapeau français et au maillot sous lequel le futur ailier du Panathinaïkos a brillé, notamment lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

La D.O.N. Issue #7 « Guerschon Yabusele » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.