La Nike Sabrina 4 aura son coloris « White Label »

Nike a encore mis le paquet en présentant une collection « White Label » à l’approche du WNBA All-Star Game. La marque à la virgule a mis bon nombre de ses athlètes signature à contribution (A’ja Wilson, Devin Booker, Ja Morant…), dont Sabrina Ionescu.

Blessée en début de saison, l’arrière du New York Liberty ne devrait pas participer au match de gala, sauf désistement de dernière minute. On devrait en revanche la voir au « 3-points contest », en tant que tenante du titre.

Ce sera peut-être l’occasion pour elle d’arborer ce tout nouveau coloris de sa Nike Sabrina 4. Comme son nom l’indique, le coloris « White Label » ressort avant tout en blanc, assorti ici de quelques finitions métalliques, sur le « Swoosh » latéral, la semelle intermédiaire ou sur la languette où figure le logo « S » de la joueuse.

Un modèle très attendu

Pour ce tout nouveau modèle, la tige entre mesh et cuir a été retravaillée, s’inspirant des Sabrina précédentes, de la ligne Kobe et aussi de la Nike GT Cut 1. Au niveau de la semelle, on retrouve l’association de mousse Cushlon à une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

La grosse innovation pour un modèle « Nike Basketball », c’est la présence du dispositif « Flyplate », une plaque intermédiaire en TPU inspirée de chaussures dédiées à la course à pied. Les précédentes versions Flyplate étaient en fibre de carbone. Cette innovation apporte plus de réactivité à sa semelle.

La Nike Sabrina 4 « White Label » est annoncée pour le 7 août aux Etats-Unis au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)