DeWanna Bonner offre sa revanche au Mercury face au Sun de Leïla Lacan

Cette fois, Leïla Lacan n’a rien pu faire pour contrarier les plans du Mercury. Deux jours après avoir signé le meilleur match de sa carrière avec 26 points dans la victoire de Connecticut en Arizona, la meneuse française a vécu une soirée bien plus compliquée lors de la revanche : 7 points à 2/9 au tir et 9 ballons perdus.

Phoenix en a profité pour se racheter en s’imposant 72-63, emmené par son trio Kahleah Copper – Alyssa Thomas – DeWanna Bonner, mais aussi par ses Françaises. Monique Akoa-Makani a terminé avec 11 points et 6 rebonds, Noémie Brochant avec 4 points, 2 passes et 3 interceptions, tandis que Valériane Ayayi a ajouté 5 points et 2 interceptions.

DeWanna Bonner chambre Leïla Lacan

La tâche n’a pourtant pas été facile face à un Sun qui s’est accroché presque jusqu’au bout, malgré la sortie d’Aaliyah Edwards, touchée au genou dès le premier quart-temps.

Mené de dix longueurs à la pause (43-33), Connecticut s’est relancé grâce à Brittney Griner, auteure de neuf points consécutifs au retour des vestiaires. Nell Angloma a ensuite enchaîné un tir à 3-points et un panier avec la faute, permettant au Sun de réduire progressivement l’écart.

Connecticut est même revenu à une petite longueur à l’entrée du « money-time », sur un 2+1 de Charlisse Leger-Walker (63-62).

Mais le Sun a fini par craquer. Kahleah Copper a d’abord trouvé le chemin du cercle sur deux nouveaux drives, avant qu’Alyssa Thomas ne délivre sa onzième passe décisive de la soirée. Sa passe lobée a trouvé DeWanna Bonner, qui a marqué avec la faute devant Leïla Lacan, avant de chambrer la Française.

Ce panier a permis à Bonner de porter la marque à 71-63 et de conclure sa meilleure performance offensive de la saison. Alyssa Thomas a ensuite inscrit un dernier lancer-franc pour sceller la victoire du Mercury (72-63).

Les deux équipes poursuivront leur déplacement ce mercredi : à Los Angeles pour Phoenix et à Indiana pour Connecticut.