Atlanta a tremblé jusqu’à la dernière seconde face à Chicago !

Un match de basket n’est jamais terminé. Le Sky de Sydney Taylor et Azura Stevens, respectivement auteures de 18 et 20 points, l’a rappelé au Dream en revenant de très loin pour pousser Atlanta dans ses derniers retranchements.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour les coéquipières d’Allisha Gray. Entre les percussions de l’arrière, l’intensité d’Angel Reese sous les cercles et l’adresse extérieure de Rhyne Howard, Atlanta comptait déjà 16 longueurs d’avance après un quart-temps (31-15).

L’écart est même monté jusqu’à 22 points en première mi-temps, après deux tirs primés d’Allisha Gray, puis ceux de Rhyne Howard et Isobel Borlase (47-25). Tout semblait alors réuni pour que le Dream passe une soirée tranquille.

Il n’en a rien été. Relancé par un 9-2 avant la pause, conclu par un tir à 3-points de Sydney Taylor (47-34), Chicago a poursuivi son retour avec un 13-2 au début du troisième quart-temps. Porté par le trio Natasha Cloud – Sydney Taylor – Azura Stevens, le Sky est ainsi revenu à quatre unités (51-47).

Les tirs primés de Naz Hillmon et Allisha Gray n’ont pas suffi à stopper la dynamique adverse. Rachel Banham puis Elizabeth Williams ont ramené Chicago à un point à la fin du troisième quart-temps (62-61), avant que cette dernière ne donne finalement l’avantage à son équipe.

Sydney Taylor fait durer le suspense

Sous l’impulsion de Courtney Vandersloot, auteure de deux paniers et d’une passe décisive, le Sky a même pris quatre longueurs d’avance (67-71). Atlanta a également perdu Angel Reese, contrainte de quitter le terrain après s’être tordu le genou et la cheville.

Sa remplaçante, Madina Okot, a toutefois immédiatement répondu avec trois paniers, avant que Jordin Canada ne conclue une contre-attaque pour permettre au Dream de reprendre ses distances (80-75).

Chicago refusait néanmoins d’abdiquer. Courtney Vandersloot, Azura Stevens et Kamilla Cardoso ont maintenu la pression, avant que l’époustouflante rookie Sydney Taylor n’inscrive deux paniers à 3-points, dont celui de l’égalisation à 91-91 à 5,5 secondes du terme.

Sur la dernière possession, Brionna Jones a parfaitement servi de relais sur un « handoff » pour ouvrir le chemin du cercle à Jordin Canada. La meneuse n’a pas tremblé et a conclu au lay-up au buzzer pour offrir la victoire à Atlanta.

Portée en triomphe par ses coéquipières, Jordin Canada a également été félicitée par Angel Reese, revenue sur le banc après sa sortie. Une image rassurante, en attendant d’en savoir davantage sur l’état de sa jambe.

Chicago devra donc patienter avant de décrocher une troisième victoire consécutive. Le Sky se déplacera mercredi à New York avant de recevoir lors de ses cinq rencontres suivantes. Atlanta prendra de son côté la direction du Texas pour affronter Dallas.