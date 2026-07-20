Paige Bueckers et Arike Ogunbowale viennent à bout des Sparks

Les Wings auraient bien voulu célébrer leur sixième victoire consécutive sans inquiétude. Leur soirée a toutefois été assombrie par la sortie de Paige Bueckers (25 points, 5 passes décisives) dans le dernier quart-temps, après une violente collision avec Nneka Ogwumike (20 points).

Les deux joueuses sont restées de longues secondes au sol avant de se saluer. Mais après avoir violemment heurté le parquet avec l’arrière du crâne, Paige Bueckers a directement regagné les vestiaires.

Avant cet incident, Dallas avait plutôt bien maîtrisé son sujet face à une équipe de Los Angeles qui n’a jamais renoncé. Les Wings ont d’abord pu compter sur Awa Kuier, puis sur deux paniers à 3-points d’Azzi Fudd pour prendre les devants.

Paige Bueckers a ensuite multiplié les coups d’éclat, offrant dix longueurs d’avance à son équipe à la dernière seconde du premier quart-temps, puis son plus gros écart de la soirée grâce à une action à quatre points dans une ambiance euphorique (40-29).

Le dernier mot pour Arike Ogunbowale

Les Sparks ont progressivement refroidi la salle. Le trio Allisha Gray – Ariel Atkins – Dearica Hamby a d’abord ramené Los Angeles à six longueurs avant la pause (46-40), puis les Californiennes ont pris les commandes dans le troisième quart-temps.

Un 11-2 alimenté par Rae Burrell, Erica Wheeler et Nneka Ogwumike leur a ainsi permis de passer devant (52-53). Dallas a immédiatement répliqué par un 10-3, conclu par le panier avec la faute de Li Yueru, pour aborder le dernier acte en position favorable (64-58).

Paige Bueckers a alors repris les commandes avec un panier à 3-points, un lay-up et deux tirs à mi-distance. Une série nécessaire pour répondre au gros passage de Cameron Brink des deux côtés du terrain et à la capacité des Sparks à rester au contact (80-76).

Après la sortie de la rookie, Arike Ogunbowale a pris le relais. Avec Jessica Shepard, l’arrière a d’abord trouvé des solutions près du cercle. Puis, après deux paniers primés d’Ariel Atkins et Rae Burrell, elle a définitivement repoussé Los Angeles avec un tir difficile à mi-distance et un ultime panier arraché dans la raquette (90-82).

Dallas va désormais préparer la réception de New York, tandis que les Sparks accueilleront le Mercury mercredi.