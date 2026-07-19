Le nouveau centre d’entraînement du Sky encore repoussé, les joueuses frustrées

Les joueuses du Chicago Sky devront encore patienter. Lancée en octobre 2024, la construction du nouveau centre d’entraînement de la franchise devait initialement être achevée avant le début de la saison 2026.

Après avoir annoncé un premier retard au début de l’été, le Sky a finalement repoussé son ouverture au mois de novembre. Le centre ne pourra donc pas être utilisé cette saison, ce qui provoque une certaine frustration chez les recrues à qui ces nouvelles installations avaient été présentées comme l’un des arguments du projet de la franchise.

« Je pensais que nous allions être accueillies dans le nouveau centre d’entraînement. C’est ce que l’on m’avait dit, mais ce n’est pas le cas », regrette notamment Skylar Diggins. « Je comprends qu’il s’est passé des choses qu’ils ne pouvaient pas contrôler. J’ai déjà été dans cette situation plusieurs fois, mais c’est difficile d’atteindre un certain niveau de performance dans ces conditions. »

Depuis le début de la saison, les joueuses de Chicago ont en effet dû jongler entre plusieurs lieux d’entraînement. Après avoir débuté leur camp à l’université de l’Illinois, elles ont rejoint l’université Loyola, avant de s’installer provisoirement à la Wintrust Arena, où elles disputent également leurs rencontres à domicile.

Un projet presque deux fois plus grand

« Quand vous annoncez une date et que vous ne la respectez pas, cela provoque de la frustration pour tout le monde », reconnaît Jeff Pagliocca, le General Manager du Sky. « Cependant, je pense que, cette fois-ci, il existe des raisons permettant de relativiser ce retard. »

Les importantes tempêtes hivernales qui ont frappé Chicago ont d’abord ralenti les travaux. La franchise a également décidé de revoir son projet à la hausse. Initialement prévu sur près de 4 000 m², le centre devrait finalement approcher les 8 000 m² à son ouverture.

Cette extension doit permettre au Sky de répondre aux nouveaux standards prévus par la convention collective, notamment avec l’installation de bains froids, mais également aux demandes formulées par les joueuses. Celles-ci souhaitaient par exemple disposer d’un espace spécialement consacré à la création de contenus.

« Nous avons toujours été transparents avec tout le monde et l’avis des joueuses compte beaucoup pour moi », poursuit Jeff Pagliocca. « Nous discutons régulièrement avec l’équipe et je leur fais part des avancées. Nous avons vraiment hâte que cela ouvre. C’est frustrant, mais cela devrait être prêt d’ici quelques mois. Nous espérons pouvoir le présenter durant l’intersaison aux joueuses disponibles sur le marché. »

Le retard a également contraint la franchise à revoir l’organisation de plusieurs événements liés au All-Star Game, qui devaient initialement se dérouler dans le nouveau centre. Chicago devra désormais attendre l’intersaison pour profiter d’un équipement appelé à devenir un argument important lors de la prochaine free agency.