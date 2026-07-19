Patrick Baldwin Jr. s’envole déjà pour l’Europe

À seulement 23 ans, Patrick Baldwin Jr. a décidé de se relancer en Europe. La rumeur circulait depuis plusieurs jours, et l’Étoile rouge de Belgrade a finalement officialisé sa signature pour la saison prochaine.

Un choix fort, mais sans doute nécessaire pour le jeune ailier, sélectionné par les Warriors en 28e position de la Draft 2022. Depuis, Patrick Baldwin Jr. n’est jamais parvenu à réellement faire son trou en NBA, malgré des passages à Golden State, Washington, Los Angeles, Philadelphie et Sacramento.

Apparu à une centaine de reprises en saison régulière, pour 3,7 points et 2,1 rebonds de moyenne, il s’est surtout illustré en G-League. Il y tournait à près de 18 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre par match.

Libre depuis la fin de son « two-way contract » avec les Kings, Patrick Baldwin Jr. va désormais tenter de donner un nouvel élan à sa carrière au sein d’une formation majeure du basket européen.

Club serbe le plus titré, à égalité avec le Partizan Belgrade, l’Étoile rouge de Belgrade disputera une nouvelle fois l’Euroleague la saison prochaine. La formation avait besoin de se renforcer sur les ailes et mise donc sur le potentiel d’un joueur longtemps considéré comme l’un des meilleurs espoirs de sa génération.

À Belgrade, Patrick Baldwin Jr. retrouvera en tout cas plusieurs joueurs passés par la NBA, comme Semi Ojeleye, Jordan Nwora, Jared Butler, Nemanja Nedovic ou encore Johnathan Motley.

Patrick Baldwin Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 GS 31 7:17 39.4 38.1 66.7 0.0 1.3 1.3 0.4 0.5 0.2 0.4 0.1 3.9 2023-24 WAS 38 12:58 38.1 32.0 67.9 0.4 2.8 3.2 0.8 1.5 0.5 0.5 0.4 4.4 2024-25 LAC 2 3:00 100.0 100.0 0.0 1.5 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2024-25 WAS 22 4:35 51.5 52.4 50.0 0.2 0.8 1.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 2.1 2025-26 LAC 2 6:00 75.0 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 5.0 2025-26 PHI 1 2:00 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2025-26 SAC 6 14:40 34.8 36.4 60.0 2.0 1.5 3.5 0.8 2.2 0.5 0.7 0.8 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.