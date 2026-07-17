Dusty May veut prolonger l’expérience Cooper Flagg à la mène

De l’université de Michigan à Dallas, Dusty May va devoir en partie repenser le style de jeu qui l’avait conduit au titre NCAA il y a quelques mois. La mode n’est pas franchement au « tall ball » en NBA, comme il avait pu le proposer chez les Wolverines en alignant Yaxel Lendeborg, Morez Johnson et Aday Mara.

Avec Cooper Flagg comme tête de gondole, le nouveau technicien de la franchise texane compte surtout faire davantage pencher son jeu vers les lignes extérieures. Et il a déjà une première idée en tête.

Dusty May souhaite ainsi prolonger l’expérimentation menée par Jason Kidd en 2025/26, avec Cooper Flagg utilisé comme « meneur ». L’ancien de Duke avait été appelé à la rescousse face aux nombreuses absences sur les lignes arrière en début de saison, avec des résultats parfois irréguliers.

« La saison dernière, Cooper a beaucoup joué comme meneur, et cela l’a aidé à accélérer sa progression », a analysé Dusty May, interrogé par Prime Video durant le match de Summer League de son équipe face au Thunder. « Quand il joue poste 1, il a le ballon dans les mains et son usage augmente. J’envisage de le faire jouer n’importe où, du poste 1 au poste 4, pour prendre l’avantage dans ses duels. »

Ailier polyvalent, capable d’attaquer le cercle comme de créer pour ses coéquipiers, Cooper Flagg offre de nombreuses options tactiques à son nouvel entraîneur. Dusty May est déjà séduit et ne s’en cache pas : le Rookie of the Year a largement pesé dans sa décision de quitter le confort de Michigan pour rejoindre Dallas.

« Cela commence par le leadership de notre franchise : Patrick Dumont, Masai Ujiri, Mike Schmitz… Ils sont impliqués et j’ai confiance en leur capacité à construire un effectif de qualité », a-t-il énuméré. « Mais la réponse évidente, c’est Cooper Flagg. Une superstar comme lui, à son âge, qui travaille, rend les autres meilleurs autour de lui et a un véritable désir de progresser tout en étant un bon coéquipier. Tout cela est vraiment excitant. »

Plus de tirs à 3-points et davantage d’isolation

Malgré le retour de blessure de Kyrie Irving, Cooper Flagg devrait rester le principal moteur des Mavericks. Dusty May imagine même le jeune ailier prendre encore davantage de responsabilités offensives, après une première saison à 21 points de moyenne, à seulement 19 ans.

« Je pense qu’il peut prendre plus de tirs à 3-points et que nous devons lui donner davantage d’espace », a détaillé l’entraîneur des Mavs. « Il va attaquer en isolation… C’est le genre de joueur capable de mettre 15 ou 20 points sans avoir besoin que l’on construise des systèmes pour lui. Quand vous parvenez à le placer dans ces situations, il peut être incroyablement efficace. »

Dallas devra néanmoins faire mieux pour lui offrir des situations favorables et lui permettre de poursuivre sa progression dans ce registre. Pour sa saison rookie, l’ailier se situait dans la moyenne de la ligue en isolation, avec 0,87 point par possession, tandis que 53,7 % des joueurs faisaient mieux. Son adresse de 39,8 % sur ces séquences confirmait également qu’une marge de progression subsistait.

Avec davantage de soutien après la saison galère vécue par Dallas en 2025/26, Cooper Flagg pourrait gagner en efficacité et devenir encore plus dangereux.

« Il peut tenir le ballon, il est actif au rebond offensif… Et c’est un compétiteur », résume Dusty May. « Son amour du jeu, son état d’esprit… Il coche toutes les cases. »

Douzièmes de la Conférence Ouest et restés à bonne distance du play-in, les Mavericks vont maintenant devoir apprendre à convertir les exploits de Cooper Flagg en victoires.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 70 33:29 46.8 29.5 82.7 1.2 5.4 6.7 4.5 2.0 1.2 2.3 0.9 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.