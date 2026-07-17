Carla Leite mène le Fire à une large victoire face aux Mystics

De passage à Washington, le Fire n’a pas tardé à prendre le contrôle de la rencontre. Sarah Ashlee Barker porte les premiers coups derrière l’arc, avant que Carla Leite (14 points, 5 passes) ne convertisse un panier avec la faute.

La Française impose rapidement son rythme. Elle enchaîne deux passes décisives tandis que Sarah Ashlee Barker se montre active des deux côtés du terrain, avec sept points et deux interceptions dès le premier quart-temps.

Déjà repoussées à dix longueurs, les Mystics tentent de réagir par l’intermédiaire de Sonia Citron, auteure d’un panier avec la faute. Mais Washington multiplie les mauvaises couvertures défensives et laisse trop de tirs ouverts à son adversaire.

La neuvième perte de balle des Mystics permet finalement à Carla Leite de conclure en contre-attaque et d’offrir quinze points d’avance au Fire après douze minutes (28-13).

Les joueuses de Sydney Johnson ne se montrent pas beaucoup plus rigoureuses dans la période suivante. Serah Williams se retrouve à deux reprises complètement seule sous le cercle, puis Frieda Bühner profite à son tour de l’espace laissé derrière la ligne à 3-points. L’Allemande sanctionne immédiatement pour porter l’écart au-delà des vingt unités (37-15).

Carla Leite garde le contrôle

Shakira Austin et Sonia Citron tentent de remettre Washington sur de bons rails, mais les oublis défensifs restent trop nombreux. Le Fire continue de faire circuler le ballon pour obtenir des tirs ouverts, sous la direction d’une Carla Leite toujours juste dans ses choix.

La franchise de l’Oregon rejoint ainsi les vestiaires avec une avance confortable (47-31), sans avoir réellement été inquiétée.

Le scénario ne change pas au retour des vestiaires. L’écart reste proche des vingt points pendant une grande partie du troisième quart-temps. Même lorsque le Fire perd en efficacité offensive, Washington ne parvient pas à accélérer suffisamment pour relancer la rencontre (59-46).

Les Mystics ne se rapprochent jamais davantage dans le dernier acte. Sérieux jusqu’au bout, le Fire s’impose largement 75-56, après avoir parfaitement exploité les 19 pertes de balle adverses.

Washington termine également la rencontre avec seulement 29 % de réussite au tir, symbole d’une soirée à sens unique.