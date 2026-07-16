Caitlin Clark furieuse après un contact non sifflé

Le Fever a connu une nouvelle frayeur avec Caitlin Clark dans le deuxième quart-temps face aux Valkyries. Alors qu’elle monte au panier devant Kiah Stokes, les deux joueuses se percutent dans les airs et la meneuse d’Indiana retombe lourdement au sol.

Le panier est accordé, mais aucune faute n’est sifflée. Caitlin Clark repart alors défendre en boitant et en grimaçant de douleur, avant de demander des explications aux arbitres lors de l’arrêt de jeu suivant. Selon eux, la joueuse du Fever était à l’origine du contact.

« Ils ont dit que c’était elle qui avait initié le contact. C’est tout ce qu’ils ont dit. On dirait que c’est toujours elle qui initie le contact », déplore son entraîneuse, Stephanie White. « J’essaie de ne pas recevoir d’amende. Tout ce que je vais dire, c’est que nous continuons de réclamer de la cohérence. »

« Les arbitres ne peuvent pas manquer ça »

Si Stephanie White a pesé ses mots après la rencontre, Caitlin Clark n’a de son côté pas caché son agacement…

« Les arbitres ne peuvent pas manquer ça. J’ai été gênée à la jambe jusqu’à la fin de la rencontre. C’est ridicule », affirme la meneuse, qui a dû quitter ses coéquipières pendant quelques minutes après cette action. « Les arbitres peuvent dire que j’ai initié le contact, mais on ne peut pas me mettre un coup de genou dans la jambe et me faire tomber. »

Au-delà de cet épisode, Caitlin Clark a passé une soirée compliquée face aux Valkyries. À l’image de son équipe, elle a longtemps manqué d’efficacité avant de tenter de relancer Indiana dans le dernier quart-temps, sans parvenir à inverser le cours de la rencontre.

En 25 minutes, elle a terminé avec 13 points à 4/14 au tir, dont 1/8 à 3-points, dans la défaite 88-75 de son équipe.

« Les Valkyries sont la meilleure défense de la ligue. Elles sont très fortes dans ce domaine », reconnaît Caitlin Clark. « Elles jouent au rythme le plus lent de WNBA et nous au plus rapide. Pourtant, nous n’avons marqué que 75 points et elles 88. Nous avons simplement fait ce qu’elles voulaient que nous fassions. »