Le Sky enfonce le Storm de Dominique Malonga

Dernier de WNBA, Seattle a encaissé sa vingtième défaite en 26 matchs sur le parquet du Sky, au terme d’une rencontre à l’image de son début de saison : trop irrégulière pour espérer l’emporter.

Également en difficulté et privé de Skylar Diggins, DiJonai Carrington et Kamilla Cardoso, Chicago ne s’est pas fait prier pour renouer avec la victoire. Le mélange entre la fougue de la rookie Sydney Taylor (17 points) et de Chloe Bibby en sortie de banc (14 points, 4 passes décisives), et l’expérience de Courtney Vandersloot (8 points, 6 passes décisives, 3 interceptions) et Natasha Cloud (13 points, 6 passes décisives, 4 interceptions), pour épauler Azura Stevens (20 points, 8 rebonds), a finalement été payant.

Le « Vandersloot Show »

Seattle s’est ainsi retrouvé malmené pendant trois quarts-temps malgré les efforts de Flau’jae Johnson (25 points) et Dominique Malonga (16 points, 12 rebonds, 4 passes décisives), comptant jusqu’à 14 points de retard après un gros coup de chaud de Chloe Bibby (59-73).

Le trio Melbourne-Fam-Malonga a toutefois entretenu l’espoir du Storm, avant que le 3-points de Flau’jae Johnson ne ramène Seattle à 86-84 à l’entrée du « money-time ».

Au métier, Courtney Vandersloot a alors pris le contrôle avec un panier à mi-distance, puis un ballon parfaitement ressorti pour le 3-points de Natasha Cloud. La meneuse a ensuite trouvé Azura Stevens à l’intérieur pour le panier décisif à 26 secondes de la fin (93-88).

Le dernier panier de Dominique Malonga n’y a rien changé, et Seattle s’est finalement incliné 95-90 après avoir pourtant réussi à relancer totalement la rencontre.

Le Storm terminera son road-trip de cinq matchs à Indiana demain soir, tandis que Chicago tentera d’enchaîner à domicile face aux Sparks.