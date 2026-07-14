Domantas Sabonis offre un nouveau centre de préparation physique à Gonzaga

Sans qu’on en connaisse le montant précis, il est question du « plus gros don de l’histoire de Gonzaga » de la part d’un ancien joueur, et de sa famille. Grâce à cette somme, l’université a inauguré il y a quelques jours le Sabonis Family Strength and Conditioning Center en présence du généreux donateur, Domantas Sabonis.

Pour l’occasion, anciens coéquipiers, entraîneurs, étudiants et supporters se sont réunis pour rendre hommage à l’un des anciens joueurs les plus accomplis de l’établissement basé à Spokane et à sa famille pour leur générosité.

« Domantas a gagné le respect de tous les membres de notre programme grâce à son éthique de travail sans faille, sa dureté et son engagement indéfectible envers ses coéquipiers. Il incarne vraiment ce que signifie être un Zag. Ces mêmes qualités se retrouvent dans la manière dont lui et Shashana (ndlr : sa femme) ont choisi de rendre à Gonzaga ce que l’université leur a apporté », a salué le coach de Gonzaga, Mark Few.

Bien avant de devenir All-Star NBA, avant la reconnaissance internationale et les distinctions, le fils de la légende Arvydas Sabonis est arrivé à l’université privée en tant que jeune étudiant-athlète à la recherche d’un environnement où il pourrait progresser et se faire un prénom.

La même université que John Stockton

Il y est parvenu durant ses deux saisons sous le maillot de Gonzaga, en devenant l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du programme. Il avait tourné à 13.5 points et 9.4 rebonds de moyenne de 2014 à 2016, avant d’être drafté à la 11e position en 2016 par le Magic. Parmi les anciens de l’université, seuls Kelly Olynyk et surtout John Stockton ont disputé plus de matchs NBA que lui.

Pour le joueur des Kings, il était donc naturel de rendre à Gonzaga, sa « maison », une partie de ce que l’université lui a apporté, pas seulement comme basketteur, mais aussi en tant qu’homme.

« Ma famille et moi sommes honorés de faire ce don, car nous croyons en l’engagement de Gonzaga à accompagner chaque jour le développement des étudiants-athlètes, sur et en dehors des terrains », a-t-il lâché. Le Lituanien a dit espérer que chaque étudiant qui franchira les portes de cette installation « se rappellera qu’avec du travail et de la détermination, il est possible de réaliser ses rêves ».

« À Gonzaga, nous nous efforçons de former des personnes qui mettront leurs talents au service des autres. La générosité de Domantas et Shashana reflète les valeurs au cœur de notre mission : l’excellence, la communauté, la gratitude et l’engagement à créer des opportunités pour les générations futures », a aussi remercié la présidente de l’université de Gonzaga, Katia Passerini.