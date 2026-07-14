Portugal, Espagne… La tournée d’été de Joe Mazzulla au plus près de ses joueurs

« J’ai clairement été surpris. Je me suis dit : mais qu’est-ce que Joe me veut ? » En rendant visite à Jordan Walsh cet été dans sa ville natale à Dallas, Joe Mazzulla a pris de court son joueur. Une surprise qui a rapidement laissé place à un vrai moment de complicité.

« Mais c’était vraiment cool et sympa de voir qu’il faisait autant d’efforts pour venir me voir », poursuit le joueur des Celtics qui a pu emmener son coach dans son restaurant de grillades favori. Cette visite s’inscrivait dans la tournée estivale du coach, à travers les États-Unis et ailleurs. Une démarche volontaire de sa part, qui a choisi de voyager pour approfondir ses relations avec chacun des éléments de son effectif.

Lors de la dernière intersaison, Joe Mazzulla avait rendu visite à Derrick White dans le Colorado, à Sam Hauser dans le Wisconsin, ou encore à Payton Pritchard à son camp basket de Boston. À l’origine de ces visites estivales, son regret de ne pas avoir assez côtoyé ses joueurs au moment de sa prise de poste en 2022.

Or, « aller à la rencontre des gens là où ils sont est important. Chaque fois que vous pouvez vous rendre sur leur terrain, vous apprenez davantage à les connaître et vous comprenez mieux pourquoi ils sont comme ils sont […] Les joueurs sont plus à l’aise dans leur environnement habituel », formule-t-il.

À Dallas avec Jordan Walsh, Joe Mazzulla a par exemple pu en apprendre davantage sur l’enfance de son remplaçant. Le genre de sujet plus difficilement abordable autour des terrains. Prendre ce temps durant l’intersaison, c’est privilégier le naturel. « On a eu des discussions plus profondes parce que nous étions dans une situation où chacun était davantage vulnérable », décrit le technicien.

Hugo Gonzalez brille devant lui en sélection nationale

Ce dernier, quelques jours plus tard, prenait la direction du Nebraska pour voir Baylor Scheierman. Cap ensuite sur l’Espagne pour voir Hugo Gonzalez à l’œuvre dans le cadre des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027 avec sa sélection nationale. Début juillet, son protégé a brillé face au Danemark avec 16 points, 5 rebonds et 5 passes.

« C’était vraiment sympa de le regarder jouer. Je me suis assis avec sa famille. Je n’étais pas vraiment là pour analyser son jeu, c’est un contexte différent. C’était surtout une occasion d’être présent pour lui, plus qu’autre chose, et de regarder le match avec un regard différent », rapporte Joe Mazzulla qui, en passionné de foot, a prolongé ce moment en visitant le stade Bernabéu avec son joueur.

Autre étape de son périple, dans le pays voisin, le Portugal, pour y croiser Neemias Queta. Le coach des Celtics a débarqué à Lisbonne afin de s’entraîner avec son pivot dans la salle où le Portugais a appris à jouer au basket. Le genre de démarche à laquelle le pivot n’aurait pas cru il y a quelques années.

« C’est juste irréel. […] Joe fait toujours en sorte de faire un pas supplémentaire, de fournir un effort en plus pour que vous vous sentiez à l’aise. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est un si bon coach. Il se soucie des gens, et c’est pour ça que je serais prêt à tout donner pour lui », développe Queta.

Son coach entend poursuivre sa tournée estivale dans l’Iowa auprès de Luka Garza ou dans le New Jersey aux côtés de Ron Harper Jr. « Ce genre de choses compte », maintient Mazzulla, convaincu que ces moments de proximité pourront se traduire par des résultats sur le terrain la saison prochaine.